我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余香凝（左）與田啟文（右）是《雙囍》在香港上映的宣傳主力。（圖／摘自 IG@doublehappiness_film)

溫馨賀歲電影《雙囍》上映至今全台票房破4700萬元，好口碑也已傳開，賣座越映越盛，男主角劉冠廷長達100秒「一鏡到底」和媽媽對唱〈玫瑰人生〉鏡頭，成為全片強大的淚點，演技受到稱讚。扮演新娘爸爸的田啟文，也和片中的女兒余香凝一樣在Threads上海巡留言，圈粉不少，還開心透露自己84歲的媽媽幾乎快半世紀沒有在大銀幕看過他的電影，卻為了《雙囍》首次走進戲院。《雙囍》描述劉冠廷要和來自香港的余香凝結婚，偏偏爸媽庹宗華、楊貴媚離婚多年且水火不容，不得不一天辦兩場婚禮，弄得自己與余香凝、婚顧9m88等焦頭爛額。台灣觀眾原本對於香港金像獎影后余香凝不算熟悉，透過《雙囍》見識到她的好演技，而以周星馳喜劇被大家熟知的田啟文，則以正經的演出給觀眾意外驚喜，沒想到連他自己的媽媽，都是多年來第一次進戲院看他的電影，讓他感動。雖然出道快要半世紀，田啟文的媽媽一直對他的幕前演出或是幕後參與，不太感興趣，從沒發表過意見，大都是在電視上看他的影片，沒想到《雙囍》在香港上映後，她居然表示想去看這部片，田啟文認為可能是兩個阿姨都有來看，媽媽才覺得可以看看，看完之後的評價是蠻好看，雖然並沒有感動到哭，田啟文表示媽媽通常很少稱讚他，但聽到別人稱讚他會很開心，認為她這次應該是開心的。田啟文與余香凝來台灣拍《雙囍》，除了和台灣影人合作外，也讓更多台灣觀眾見識到他們的出色實力，尤其余香凝外型、氣質俱佳，在網上海巡回留言更是贏得許多粉絲的喜愛，田啟文雖然資深，也加入海巡回留言的行列，更讓觀眾驚喜，大家也不吝稱讚他不搞笑的表演亦很厲害，跟余香凝的親情對手戲讓人感動到想掉眼淚，他們也承諾賣破億就再來台灣謝票。劉冠廷在《雙囍》中則以〈玫瑰人生〉這一段逼出許多人的眼淚，粉絲好奇他如何練習，他幽默回道：「你們問我有沒有練習，