華盛頓巫師隊球迷終於等到了！根據美國資深記者沙姆斯（Shams Charania）報導，明星控衛「吹楊」崔·楊（Trae Young）預計將於本周五（台灣時間3月6日）在主場對陣猶他爵士的比賽中，正式迎來他在巫師隊的生涯首秀。這不僅是他轉隊後的首次亮相，更是他自去年底因傷缺陣至今，睽違兩個多月的復出戰。崔·楊上一次在 NBA 正式比賽中登場，已經要追溯到2025年12月30日。當時仍效力於老鷹隊的他，隨後便因右膝內側副韌帶（MCL）挫傷及大腿肌腱傷勢進入傷兵名單。在轉戰華盛頓後，巫師隊球團對他的傷勢採取了極度謹慎的態度，利用明星賽期間進行完整的復健與重新評估。隨著復健進度達標，總教練剋夫（Brian Keefe）證實崔·楊已準備好回歸，但為了保護其健康，首戰預計會有約今年交易截止日前，老鷹與巫師達成了一筆震驚聯盟的重磅交易。巫師隊送出了資深射手麥凱倫（CJ McCollum）以及潛力前鋒基斯珀特（Corey Kispert），從亞特蘭大換回了這名4屆全明星控衛，而他本季至今場均可以繳出這筆交易被視為巫師隊重建計畫的核心，球團希望崔·楊能與陣中的年輕潛力股（如 Alex Sarr、Bilal Coulibaly）建立化學反應，並與全明星前鋒「AD」組成具破壞力的雙人組合，在未來幾個賽季帶領球隊重返季後賽。本周五對陣爵士的比賽，將是崔·楊首次在第一資本體育館（Capital One Arena）披上巫師戰袍。雖然身負上場時間限制，但外界依然高度關注他如何調度巫師隊的進攻節奏。對於目前戰績處於聯盟後段班的巫師而言，崔·楊的回歸無疑為剩餘球季注入了一劑強心針。