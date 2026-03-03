我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志（左）與夏宇童（右）本月14日的婚禮圓滿落幕。（圖／經紀團隊提供）

孫協志媽媽不認識夏宇童？婚禮未爆彈揭發

▲孫協志（左）與媽媽關係微妙，致使夏宇童（右）左右為難。（圖／翻攝自孫協志臉書）

今稍早，夏宇童透過經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》：「他們在確定婚禮時間就有邀請所有重要親友，不管有沒有親自到場，他們兩位都心懷感謝。」

藝人孫協志與夏宇童本月14日婚禮圓滿落幕，怎料孫媽媽孫麗鈞與新人關係衍生案外案，先前她表態「未受邀」，孫爸爸陳勝泉於臉書發文意有所指，「信與不信，就在一念之間。懂我的人，何必再解釋」，引發外界議論。對此《NOWNEWS今日新聞》詢問孫協志方面，直至截稿前尚未回覆。孫麗鈞先前於演藝工會餐敘被問到對夏宇童的看法，語氣平和回道：「我沒意見，他們年輕人高興就好」，聊及是否期待2人生子？她急著想走，直說「能生就好，不生也沒有關係。」過了2天，陳勝泉透過臉書發文，「很多時候，寧願被誤會，也不想去解釋。信與不信，就在一念之間。懂我的人，何必再解釋」，意有所指引發外界臆測。依據《 鏡週刊》報導，知情人士指出，孫麗鈞個性難捉摸，身邊親友也不常往來，怕一言不合惹她不開心，身邊最常往來的，是熟悉多年的保險專員，夏宇童與孫媽媽陌生到近乎不認識，無所謂喜歡與否，連帶孫媽媽與孫協志也保持一定距離，不過夏宇童十分為難，夾在愛人與婆婆間，對方是否到場，也只能順其自然，一家關係微妙至極。報導中也指出，孫協志婚禮當天，孫麗鈞的確沒到場，主婚人是其阿姨，是否因媳婦人選有心結？或是母子關係疏離？孫協志曾澄清道「一定會邀請，雙方家長都有」，但最後孫媽媽沒到場有些惋惜。對此《NOWNEWS今日新聞》詢問孫協志方面，直至截稿前尚未回覆。孫協志一家真相關係目前如何，恐怕僅有當事人才最知曉。