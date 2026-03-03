我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊目前的處境顯得有些微妙。根據勇士隨隊記者Anthony Slater的最新報導，由於球隊目前的排名位置相對「尷尬」，這反而讓球團在核心球星柯瑞（Stephen Curry）的復出計畫上擁有更多耐心，目前並無因戰績壓力而提前強行復出的迫切感。Anthony Slater在節目中深入剖析了勇士目前的形勢。截至目前，勇士落後西區第六名的洛杉磯湖人約5個勝場，想要擠進季後賽保障區（前六名）仍有一段不小的差距；與此同時，他們領先第十一名的孟菲斯灰熊高達7.5個勝場，這意味著勇士幾乎已經鎖定了一個「附加賽席次（7-10名）」。雖然7到10名之間的排位（攸關附加賽的主場優勢與晉級次數）仍具備戰略意義，但整體「比上不足，比下有餘」的局勢，並未給球隊高層帶來必須讓柯瑞加速回歸的急迫感。針對柯瑞的傷情，Anthony Slater透露球團目前採取極度謹慎的態度。柯瑞自1月底受傷至今已缺席超過一個月，目前診斷為「髕骨股骨疼痛症候群（跑者膝）」。雖然日前MRI檢查顯示並無結構性損傷，但在近期的訓練中仍感到些許不適。最新消息指出，柯瑞預計將再缺席至少5場比賽（包含對陣快艇、火箭、雷霆等隊），球團將在10天後對其傷勢進行重新評估。最理想的復出時間點，預計會落在台灣時間3月14日對陣明尼蘇達灰狼的比賽中。總教練科爾（Steve Kerr）與總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前的共識顯然是「健康第一」。與其為了爭取更好的例行賽排名而冒著柯瑞二次受傷的風險，不如讓他在附加賽前徹底康復。在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也還在與病魔搏鬥的當下，勇士更需要確保這對內外線雙子星能在4月份以百分之百的狀態迎接高強度的生死戰。