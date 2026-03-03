我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《週末最強大》即使同時段對上白冰冰、康康的節目，卻仍交出亮眼成績單，首播收視率突破1。（圖／記者葉政勳攝影）

由綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭以及歐弟（歐漢聲）聯手主持的節目《週末最強大》，自12月開播後話題不斷，收視率也相當亮眼。近日傳出胡瓜已低調完成續約，新一季進度備受關注。對此華視今（3）日稍早向《NOWNEWS今日新聞》證實：「第二季的後續規劃與內容已在進行中。」期盼未來能帶給觀眾更亮眼的表現。另外，胡瓜先前也鬆口一集製作費破百萬是必然的，豐富的節目內容必須要有相對資源投入。《週末最強大》播出後獲得觀眾好評，一度爆出節目將停錄，不過根據週刊《CTWANT》報導，原本與華視僅簽約一季13集的胡瓜，已完成續約，新一季預計將於3月開錄。對此華視回應《NOWNEWS今日新聞》：「《週末最強大》感謝各界與觀眾的支持與喜愛，收視率已再創新高；第二季的後續規劃與內容已在進行中，我們期盼能持續精進品質，在未來帶給觀眾更亮眼的表現。」《週末最強大》除了最大亮點古裝劇現代包青天外，還有歌舞秀、新版驚聲尖笑，以及外景做菜等單元，深受許多觀眾喜愛，即使同時段對上白冰冰、康康的節目，卻仍交出亮眼成績單，首播收視率突破1。胡瓜先前受訪時表示，希望能透過節目，讓流失掉的電視觀眾可以重回螢幕前收看。而節目開播時，胡瓜曾表示「做一季我可以答應，但長久要想想，現在其實不只看收視率，而是看置入與贊助，若資源不到位會很難維持」，而為了節目胡瓜更是投入相當大的心力，希望讓觀眾看到有趣的內容。