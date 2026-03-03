NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季正式進入3月，2025-26球季已完成約75%的進程。NBA官網專家休曼（John Schuhmann）今（3）日公布了第20週的實力排行榜，聖安東尼奧馬刺隊憑藉優異戰績連續兩週蟬聯榜首，而缺兵少將的金州勇士隊則遭遇滑鐵盧，排名大跌至第18名。
聯盟前五強 馬刺與活塞領跑東西區
聖安東尼奧馬刺目前戰績為43勝17敗，休曼認為儘管11連勝在紐約被終止，但馬刺依然穩坐第一。雖然文班亞馬（Wembanyama）近期命中率稍有下滑，且球隊防守籃板保護出現漏洞，但其禁區威懾力仍助球隊領先群雄。
底特律活塞45勝14敗，休曼直言活塞目前在東區保有6場領先優勢，且面對聯盟前10名球隊時繳出13勝4負的全聯盟最佳戰績，仍是聯盟爭冠級別勁旅。奧克拉荷馬雷霆47勝15敗，在當家球星SGA回歸後，雷霆本季第三度擊敗衛冕軍金塊，穩居西區之首。
紐約尼克39勝22敗，尼克近期防守強度驚人，在過去18場比賽中贏得14場，且進攻與防守效率均進入聯盟前10名。波士頓塞爾提克40勝20敗，擁有聯盟第1的進攻效率，日前擊敗籃網之戰更寫下史上最高有效投籃命中率紀錄。
勇士、金塊、快艇排名大滑坡
本周有三支強權排名同步下滑2位：金州勇士31勝29敗，在柯瑞（Stephen Curry）缺陣的10場比賽中，勇士僅取得4勝6負，排名跌至第18名。球隊本季極度依賴三分球，且在缺少核心下對陣強隊的進攻效率僅102.4。
丹佛金塊37勝24敗，排名下滑至第8位。金塊自1月以來未曾取得連勝，且當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）在全明星賽後的進攻效率顯著下降。洛杉磯快艇28勝31拜，排名下滑至第16位。快艇近期遭遇3連敗，雖然獲得加蘭(Darius Garland)加盟，但雷納德(Kawhi Leonard)缺陣時的進攻問題依然嚴峻。
湖人漸入佳境 灰狼與魔術強勢上升
洛杉磯湖人36勝24敗本周維持在第11名。數據顯示，唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯（LeBron James）三巨頭同時在場時的防守表現大幅提升，每100回合可淨贏對手13.8分。
此外，明尼蘇達灰狼38勝23敗與奧蘭多魔術31勝28敗本周皆上升2位，分別排名第7與第15。灰狼近期客場戰績彪炳，而魔術則展現了強韌的防守實力。
|排名
|球隊名稱
|目前戰績
|排名變動
|1
|聖安東尼奧馬刺 San Antonio Spurs
|43-17
|持平
|2
|底特律活塞 Detroit Pistons
|45-14
|持平
|3
|奧克拉荷馬雷霆 Oklahoma City Thunder
|47-15
|持平
|4
|紐約尼克 New York Knicks
|39-22
|持平
|5
|波士頓塞爾提克 Boston Celtics
|40-20
|持平
|6
|克里夫蘭騎士 Cleveland Cavaliers
|38-24
|↑ 1
|7
|明尼蘇達灰狼 Minnesota Timberwolves
|38-23
|↑ 2
|8
|丹佛金塊 Denver Nuggets
|37-24
|↓ 2
|9
|休士頓火箭 Houston Rockets
|37-22
|↓ 1
|10
|鳳凰城太陽 Phoenix Suns
|34-26
|持平
|11
|洛杉磯湖人 Los Angeles Lakers
|36-24
|持平
|12
|多倫多暴龍 Toronto Raptors
|35-25
|持平
|13
|費城76人 Philadelphia 76ers
|33-27
|持平
|14
|夏洛特黃蜂 Charlotte Hornets
|30-31
|↑ 1
|15
|奧蘭多魔術 Orlando Magic
|31-28
|↑ 2
|16
|洛杉磯快艇 LA Clippers
|28-31
|↓ 2
|17
|邁阿密熱火 Miami Heat
|32-29
|↑ 1
|18
|金州勇士 Golden State Warriors
|31-29
|↓ 2
|19
|亞特蘭大老鷹 Atlanta Hawks
|31-31
|持平
|20
|波特蘭拓荒者 Portland Trail Blazers
|29-33
|持平
|21
|密爾瓦基公鹿 Milwaukee Bucks
|26-33
|持平
|22
|紐奧良鵜鶘 New Orleans Pelicans
|19-43
|↑ 1
|23
|芝加哥公牛 Chicago Bulls
|25-36
|↓ 1
|24
|曼非斯灰熊 Memphis Grizzlies
|23-36
|↑ 1
|25
|達拉斯獨行俠 Dallas Mavericks
|21-39
|↓ 1
|26
|猶他爵士 Utah Jazz
|18-42
|持平
|27
|華盛頓巫師 Washington Wizards
|16-43
|持平
|28
|布魯克林籃網 Brooklyn Nets
|15-45
|持平
|29
|沙加緬度國王 Sacramento Kings
|14-48
|↑ 1
|30
|印第安那巴瑟 Indiana Pacers
|15-46
|↓ 1