▲聖安東尼奧馬刺目前戰績為43勝17敗，休曼認為儘管11連勝在紐約被終止，但馬刺依然穩坐第一。（圖／美聯社／達志影像）

▲在柯瑞（Stephen Curry）缺陣的10場比賽中，勇士僅取得4勝6負，排名跌至第18名。（圖／美聯社／達志影像）

排名 球隊名稱 目前戰績 排名變動 1 聖安東尼奧馬刺 San Antonio Spurs 43-17 持平 2 底特律活塞 Detroit Pistons 45-14 持平 3 奧克拉荷馬雷霆 Oklahoma City Thunder 47-15 持平 4 紐約尼克 New York Knicks 39-22 持平 5 波士頓塞爾提克 Boston Celtics 40-20 持平 6 克里夫蘭騎士 Cleveland Cavaliers 38-24 ↑ 1 7 明尼蘇達灰狼 Minnesota Timberwolves 38-23 ↑ 2 8 丹佛金塊 Denver Nuggets 37-24 ↓ 2 9 休士頓火箭 Houston Rockets 37-22 ↓ 1 10 鳳凰城太陽 Phoenix Suns 34-26 持平 11 洛杉磯湖人 Los Angeles Lakers 36-24 持平 12 多倫多暴龍 Toronto Raptors 35-25 持平 13 費城76人 Philadelphia 76ers 33-27 持平 14 夏洛特黃蜂 Charlotte Hornets 30-31 ↑ 1 15 奧蘭多魔術 Orlando Magic 31-28 ↑ 2 16 洛杉磯快艇 LA Clippers 28-31 ↓ 2 17 邁阿密熱火 Miami Heat 32-29 ↑ 1 18 金州勇士 Golden State Warriors 31-29 ↓ 2 19 亞特蘭大老鷹 Atlanta Hawks 31-31 持平 20 波特蘭拓荒者 Portland Trail Blazers 29-33 持平 21 密爾瓦基公鹿 Milwaukee Bucks 26-33 持平 22 紐奧良鵜鶘 New Orleans Pelicans 19-43 ↑ 1 23 芝加哥公牛 Chicago Bulls 25-36 ↓ 1 24 曼非斯灰熊 Memphis Grizzlies 23-36 ↑ 1 25 達拉斯獨行俠 Dallas Mavericks 21-39 ↓ 1 26 猶他爵士 Utah Jazz 18-42 持平 27 華盛頓巫師 Washington Wizards 16-43 持平 28 布魯克林籃網 Brooklyn Nets 15-45 持平 29 沙加緬度國王 Sacramento Kings 14-48 ↑ 1 30 印第安那巴瑟 Indiana Pacers 15-46 ↓ 1

▲洛杉磯湖人36勝24敗本周維持在第11名。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季正式進入3月，2025-26球季已完成約75%的進程。NBA官網專家休曼（John Schuhmann）今（3）日公布了第20週的實力排行榜，聖安東尼奧馬刺隊憑藉優異戰績連續兩週蟬聯榜首，而缺兵少將的金州勇士隊則遭遇滑鐵盧，排名大跌至第18名。聖安東尼奧馬刺目前戰績為43勝17敗，休曼認為儘管11連勝在紐約被終止，但馬刺依然穩坐第一。雖然文班亞馬（Wembanyama）近期命中率稍有下滑，且球隊防守籃板保護出現漏洞，但其禁區威懾力仍助球隊領先群雄。底特律活塞45勝14敗，休曼直言活塞目前在東區保有6場領先優勢，且面對聯盟前10名球隊時繳出13勝4負的全聯盟最佳戰績，仍是聯盟爭冠級別勁旅。奧克拉荷馬雷霆47勝15敗，在當家球星SGA回歸後，雷霆本季第三度擊敗衛冕軍金塊，穩居西區之首。紐約尼克39勝22敗，尼克近期防守強度驚人，在過去18場比賽中贏得14場，且進攻與防守效率均進入聯盟前10名。波士頓塞爾提克40勝20敗，擁有聯盟第1的進攻效率，日前擊敗籃網之戰更寫下史上最高有效投籃命中率紀錄。本周有三支強權排名同步下滑2位：金州勇士31勝29敗，在柯瑞（Stephen Curry）缺陣的10場比賽中，勇士僅取得4勝6負，排名跌至第18名。球隊本季極度依賴三分球，且在缺少核心下對陣強隊的進攻效率僅102.4。丹佛金塊37勝24敗，排名下滑至第8位。金塊自1月以來未曾取得連勝，且當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）在全明星賽後的進攻效率顯著下降。洛杉磯快艇28勝31拜，排名下滑至第16位。快艇近期遭遇3連敗，雖然獲得加蘭(Darius Garland)加盟，但雷納德(Kawhi Leonard)缺陣時的進攻問題依然嚴峻。洛杉磯湖人36勝24敗本周維持在第11名。數據顯示，唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯（LeBron James）三巨頭同時在場時的防守表現大幅提升，每100回合可淨贏對手13.8分。此外，明尼蘇達灰狼38勝23敗與奧蘭多魔術31勝28敗本周皆上升2位，分別排名第7與第15。灰狼近期客場戰績彪炳，而魔術則展現了強韌的防守實力。