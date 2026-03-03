我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志（左）與夏宇童（右）完婚，但今天傳出，孫媽媽未出席婚禮。（圖／摘自夏宇童臉書）

婆媳問題與原生家庭的羈絆，往往是伴侶難以跨越的隱形考驗。藝人孫協志與夏宇童2月14日婚禮圓滿落幕，怎料卻衍生出孫媽媽曾表態未出席，孫爸爸陳勝泉更發文意有所指：「信與不信，就在一念之間。」對此，外界霧裡看花。不禁讓人聯想到另一段曾轟動一時的感情，伊能靜與庾澄慶，當年伊能靜遲遲無法融入庾家，傳聞與婆婆的隔閡一直是她婚姻裡的巨大壓力，最終在伊能靜被拍到與黃維德牽手風波後，兩人無奈劃下休止符。但和哈林離婚22年後的伊能靜也曾在節目上提及，這段婚姻她並不後悔，擁有小哈利是另一種圓滿。轉眼多年過去，伊能靜在《名人堂》節目上的深度訪談，面對外界對她「相由心生、越來越年輕」的讚美，伊能靜坦言這與心境轉變息息相關。41歲和哈林離婚的她，將人生以30歲作為分界線，30歲以前的她，身上帶著較多慾望，總是渴望別人來愛她，但在30歲之後，她更期盼自己擁有給予愛的能力，因而對世界多了一份寬容與單純。她深知，做一個快樂女人的前提是絕對不能迷失自我，無論身邊伴侶是誰，她依然清楚地知道「我是伊能靜」。談及和庾澄慶那段從16、17歲就開始，長達22年的感情，伊能靜的態度坦然且充滿感恩。面對外界常問她是否感到後悔，她給出了極具智慧的解答。她認為，如果現在感到後悔，就代表自己現在過得不好，但她真心覺得那段時光是人生中非常飽滿的一段歷程。她在節目上表示，人的一生中連跟家人都不見得能朝夕相處超過20年，能跟一個原本陌生的人擁有這般長久的緣分，即使最終分開，也已是一種遺憾的完整。更重要的是，這段關係為她帶來了生命中最珍貴的禮物兒子小哈利，從共同孕育生命的角度來看，連結並未真正斷裂。