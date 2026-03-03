我是廣告 請繼續往下閱讀

備受矚目的2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將開打，目標奪回世界第一寶座的美國隊已正式在亞利桑那州展開集訓。根據《USA Today》記者波布南丁格爾（Bob Nightengale）報導，美國隊1次小組賽的先發輪值已正式出爐，由兩位現役賽揚獎得主領銜，組成堪稱「史上最強」的豪華先發陣容。美國隊本次小組賽的四場先發投手，集結了聯盟頂級的戰力，首戰對上巴西隊，先發由連續5年達成雙位數勝投的舊金山巨人隊王牌羅根韋伯（Logan Webb）擔綱。第二戰對英國與第三戰對墨西哥分別由去年（2025年）兩大聯盟賽揚獎得主——底特律老虎隊的史庫柏（Tarik Skubal）與匹茲堡海盜隊的史金恩茲（Paul Skenes）出賽。第四戰對上義大利預計由去年在紐約大都會隊完成大聯盟首秀的潛力好手諾蘭麥克林（Nolan McLean）上陣。墨西哥普遍認為是美國這一次小組賽最大對手，球隊也推出王牌右投史金恩茲主投，而另一大對手義大利則由麥克林來封鎖。針對第二戰對陣英國隊的先發，史庫柏的運用方式已與母隊達成協議。報導指出，他預計在投完約55球後，隨即返回老虎隊位於佛羅里達州雷克蘭（Lakeland）的春訓基地，不再參與後續賽事。此舉顯示美國隊在追求國際賽榮譽的同時，也精確掌控大聯盟球星的投球量與球季準備進度。美國代表隊已於3月2日（台灣時間3月3日）正式集結動員。這支由隊長賈吉（Aaron Judge）領軍的隊伍，陣中球星雲集，被譽為「史上最強」的美國隊。這群頂尖職棒好手將以頂點為目標，力爭繼2017年後，再次奪得世界大賽冠軍。