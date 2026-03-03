我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿隊今（3）日在主場迎戰波士頓塞爾提克隊，儘管當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）傷癒復出，公鹿隊仍無法抵擋綠衫軍的猛烈攻勢，終場以81：108慘敗。公鹿隊近期陷入低迷，已連續三場比賽輸球超過23分。阿德托昆博因右小腿拉傷自1月23日缺陣至今，在缺席15場比賽後終於回歸。今日他出賽25分鐘，高效率貢獻19分與11籃板，展現不俗的復原狀態。公鹿隊在他缺陣期間取得8勝7敗，然而本季當他在場時，球隊戰績僅為15勝16負，團隊整合顯然仍面臨挑戰。塞爾提克今日雖因病缺少明星前鋒布朗（Jaylen Brown），並讓昨日表現優異的克塔（Neemias Queta）輪休，但整體發揮依舊全面。中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）自交易大限從公牛轉隊後首度先發，貢獻10分、7助攻與5籃板。普里查（Payton Pritchard）攻下全場最高25分，並傳出9次助攻。岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）今日僅是這位2025年首輪新秀的第三次先發，他繳出18分、16籃板的生涯代表作。懷特（Derrick White）穩定挹注18分，並同樣傳出9次助攻。比賽關鍵發生在首節末段至第二節初，塞爾提克發動一波24-5的攻勢，迅速將1分落後轉化為38-20的領先。儘管公鹿在下半場開局一度將差距縮小至9分，但塞爾提克隨即回敬15-0的進攻高潮，徹底斷送公鹿的反撲希望，整場比賽節奏完全由波士頓掌控。塞爾提克近期狀態火燙，過去8場比賽贏下7場，目前正處於三連勝。公鹿隊則需盡快找回防守強度，以免在競爭激烈的東區排名中持續下滑。