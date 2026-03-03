我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭今（3）日作客挑戰華盛頓巫師，在當家中鋒申京（Alperen Sengun）與超級球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）聯手攻下62分的帶領下，最終以123：118擊敗對手。這場比賽下半場火藥味十足，雙方多次爆發肢體衝突，甚至導致尚未替巫師隊上場過的球星崔楊（Trae Young）遭到驅逐出場。火箭隊今日在進攻端展現強大破壞力，申京全場狂砍32分並抓下13個籃板，杜蘭特也挹注30分。火箭隊在禁區得分以62：40遙遙領先，總籃板數更以59：27徹底完爆巫師隊。巫師隊雖然外線手感火燙，全場三分球35投19中，其中庫利巴利（Bilal Coulibaly）投進5記三分球拿下賽季新高的23分，替補上場的庫珀（Sharife Cooper）也貢獻21分，但仍難敵火箭隊的禁區優勢，苦吞5連敗。比賽進入第三節中段發生意外插曲。當時火箭隊以90：73領先，火箭球員伊森（Tari Eason）先是將巫師前鋒沃特金斯（Jamir Watkins）推倒在地，隨後在另一回合中再次推倒對方。伊森隨即領到兩次技術犯規遭到驅逐。令人驚訝的是，剛被交易至巫師、預計週四才要迎來首秀的崔楊（Trae Young），因擅自離開板凳席進入場中，在還沒穿上巫師球衣打球前就先被驅逐出場。此役另一焦點是WNBA球星安潔兒瑞斯（Angel Reese）的哥哥朱利安瑞斯（Julian Reese）迎來巫師隊首秀並擔任先發中鋒。他出賽28分鐘貢獻2分、4籃板及3抄截，最終在末節犯滿離場。儘管巫師在比賽末段曾試圖反撲，但杜蘭特與申京接連得分穩住陣腳，讓火箭隊順利收下勝利。這也是火箭隊對戰巫師隊的連續第七場勝利。