我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊面臨嚴重傷兵情況，連新加入球隊的明星大前鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）健康狀況的巨大不確定性。總教練科爾（Steve Kerr）日前坦言，這位資深中鋒的病情「有點神祕」，且目前尚不清楚他是否能隨隊參加即將到來的客場三連戰。波爾辛吉斯自2月19日代表勇士首秀攻下12分後，便因病缺陣至今，預計將連續缺席第5場比賽。面對外界對其病情的疑慮，科爾在週一對陣快艇前表示：「這確實有點神祕。我們正與他合作，希望能獲得一些明確的答案，讓他能突破現狀並恢復健康。」科爾強調，醫療團隊正努力處理此問題，而他本人不再打算對病情提出任何理論或解釋，僅表示波爾辛吉斯目前處於「生病」狀態，球隊會持續監測他的情況。這起病情疑雲先前因科爾的發言引發波瀾。科爾上週在廣播節目中提到，老鷹隊總管告訴他波爾辛吉斯並未患有「姿勢性正位心搏過速症」（POTS），並稱該報導為「誤導訊息」。然而，科爾隨後在對戰湖人的賽前公開致歉，坦承討論自己不具資格說明的醫療細節是個「愚蠢的錯誤」，應將診斷交由專業醫療人員處理。隨著波爾辛吉斯歸期未定，被交易至老鷹的前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）卻在亞特蘭大打出生涯代表作。庫明加加盟後前三場比賽幫助老鷹拿下3連勝，個人場均貢獻21.3分、7.7籃板與1.7抄截，投籃命中率高達67.7%，三分命中率更是驚人的55.6%。當初勇士送走具備天賦的庫明加，是為了換取波爾辛吉斯的身高與護框能力，但如今庫明加的強勢表現對照波爾辛吉斯的神祕病假，讓這筆交易在灣區引發更多審視與討論。勇士隊即將開啟艱難的客場三連戰，分別交手休士頓火箭（3月5日）、衛冕軍奧克拉荷馬雷霆（3月7日）以及猶他爵士（3月9日）。在西區排名競爭激烈的關鍵時刻，波爾辛吉斯何時能健康歸隊，將決定勇士短期內的戰力走向。