NBA例行賽今（3）日迎來一場激烈的西區對決，丹佛金塊隊作客挑戰猶他爵士隊。儘管金塊隊面臨背靠背作戰且多名主力缺陣，但在當家後衛穆雷（Jamal Murray）全場狂飆45分的帶領下，最終以128：125險勝爵士，成功終結近期二連敗。金塊隊在比賽上半場陷入苦戰，首節結束以33-34落後，半場結束仍以66：67落後1分。進入第三節，金塊核心穆雷徹底接管比賽，他打滿12分鐘並投進5記三分球，單節狂轟18分，率領球隊打出34：26的攻勢反超比分，帶著7分領先進入末節。第四節比賽戰況膠著，爵士隊小將喬治（Keyonte George）展現驚人火力，一人連得10分幫助爵士反超。關鍵時刻，穆雷連續命中關鍵球，而約基奇（Nikola Jokic）則在讀秒階段穩穩罰進兩球，將領先擴大至3分。隨著喬治最後的扳平三分球未中，金塊終場以3分之差帶走勝利。穆雷全場出賽表現極佳，投進8記三分球轟下45分，並傳出8次助攻。約基奇貢獻22分、12籃板與5助攻。斯特勞瑟（Julian Strawther）挹注15分，瓦蘭（Jonas Valanciunas）則有13分及6籃板的表現。猶他爵士：喬治攻下全隊最高的36分，並有4次抄截。菲利波夫斯基（Kyle Filipowski）繳出19分、8籃板及6助攻的亮眼數據，貝利（Ace Bailey）則挹注18分。此役結束後，金塊隊對陣爵士隊已取得交鋒8連勝，而爵士隊則苦吞6連敗。金塊目前的戰績為38勝24負，持續排在西區第五位，落後第四名的明尼蘇達灰狼半個勝場，並領先洛杉磯湖人1個勝場。金塊隊下場比賽將於台北時間3月6日上午11:00回到主場，迎戰由詹姆斯（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人隊。