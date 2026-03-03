我是廣告 請繼續往下閱讀

串流平台 推薦方案 價格 Hami Video 2026棒球加油包（電視運動館 90天方案） 399元 Hami Video 59折:運動迷超前部署（電視運動館 180天方案） 699元 愛爾達電視 愛爾達超值全餐（收視90天方案） 599元 愛爾達電視 愛爾達超值全餐（收視180天方案） 999元 愛爾達電視 WBC三年尊爵大禮包-榮耀應援方案



(3年，贈送WBC經典賽門票2張、應援好禮2份)

8,888

運動部推出的運動幣3月1日正式開放使用，該如何使用成為網路熱門話題。由於適逢WBC經典賽到來，「愛爾達tv」也特別推出運動幣方案，可以用500元運動幣「全折抵3個月會員方案」，於經典賽期間不僅合法收看最高畫質的中華隊比賽，全部47場比賽也全部免費看到爽，有內行球迷就在Threads上透露，自己領到運動幣當下，就全部用來購買「愛爾達tv」運動幣方案，「第一時間就買了XD，我以為大家都知道」「等於沒花錢，超爽」經典賽C組預賽3月5日到來，本次轉播方式有2種，MOD的愛爾達體育台、網路則有中華電信Hami Video與愛爾達tv，以下為方案推薦與價格整理。若是專門為了收看本次經典賽的新用戶，又是運動幣60萬中籤幸運兒，最推薦的莫過於「愛爾達tv」因應推出的運動幣方案，500元可以直接折抵3個月會員，除了經典賽之外，還有NBA、世足賽等熱門賽事可以收看，另有850元半年租方案與1690元年租方案，同樣都可以用500元運動幣折抵。日前不少球迷曬出自己抽到運動幣消息，該如何最大化效益也成討論焦點，運動幣方案消息傳出後，就有不少內行球迷笑說，「全部直接換會員」、「這樣隨時想看經典賽都可以」、「中華隊4場看好看滿」、「全折抵3個月會員，謝謝運動部讓我免費收看經典賽」也有部分球迷指出，自己原本就有購買付費會員，運動幣還可以用來租場地、買球拍、球鞋，用途其實很廣，「看每個人吧，不一定要這次為了經典賽，一次花完阿」、「準備跟朋友去線下party看球，運動幣先省起來」