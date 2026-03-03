我是廣告 請繼續往下閱讀

▲針對本場比賽的投手調度，中華隊總教練曾豪駒在賽後採訪中特別提到，此役多位投手陸續上場投短局數，主要目的是希望球員能維持比賽手感。（圖／記者葉政勳攝）

▲經典賽中華隊投手陳柏毓今日進入牛棚練投，本屆賽事定位先發、第2號登板投手。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.02）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽開打在即，中華隊今（3）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，交手日本職棒福岡軟銀鷹二軍。中華隊憑藉投手群穩健發揮與台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）領軍的火力，最終以5：1贏得勝利，在正賽前的最後一場比賽順利開出紅盤。針對本場比賽的投手調度，中華隊總教練曾豪駒在賽後採訪中特別提到，此役多位投手陸續上場投短局數，主要目的是希望球員能維持比賽手感。曾豪駒點評指出，雖然部分投手在台灣訓練期間的控制力尚未達到最佳狀態，但今日觀察下來，大家的「好球率」都有顯著提升。曾教練對投手群整體的穩定表現表示滿意，認為這是球隊希望在進入正賽前看到的正面發展。他勉勵投手群要相信自己的能力，並在未來的正式比賽中將最好的一面展現出來。在攻擊端方面，中華隊展現了不錯的戰術執行力。開路先鋒費爾柴德今日首度亮相，全場表現極其亮眼，繳出3打數2安打、1保送的成績，並在2局上敲出左外野安打，為球隊攻下第3分。隊長陳傑憲也在關鍵時刻挺身而出，7局上一出局一二壘有人時，陳傑憲把握得點圈機會敲出中外野安打，加上對手守備失誤，成功助隊再添2分保險分。曾豪駒點評攻擊表現時表示，全隊整體的執行度相當不錯，特別是在關鍵一擊的把握度上，希望球員能帶著這份打擊感覺進入正賽。本場比賽中華隊共有7位投手輪番上陣，合計僅被敲出4支安打、送出8次三振且無失分（僅支援投手失分）。儘管旅美球員李灝宇曾發生守備失誤，但隨後即以優異的雙殺守備展現調整能力。曾豪駒總結表示，目前全隊的融入度相當好，渴望贏球的態度也十分正面。他期望在即將到來的經典賽正賽中，球隊能更進一步強化細節的掌握，展現最好的競技狀態。