NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（3）日上演一場驚心動魄的對決，丹佛金塊隊作客鹽湖城挑戰猶他爵士隊。金塊當家球員穆雷（Jamal Murray）展現巨星本色，全場爆砍45分並在讀秒階段投進關鍵罰球，率領球隊以128：125險勝爵士。穆雷此役不僅終結金塊2連敗，更在數據紀錄上追平歷史第一，與柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）等傳奇球星齊名。穆雷今日出賽37分鐘，進攻端極具侵略性且手感熱燙，全場19投13中，命中率高達68.4%，其中三分球更是13投8中，罰球則是12投11中。根據統計，這不僅是穆雷生涯（含季後賽）第16次砍下超過40分，而當他得分破40時，金塊戰績高達15勝1負，勝率僅次於克萊湯普森（Klay Thompson）。更驚人的是，這是穆雷生涯第3次達成「45分以上且真實命中率達90%」的壯舉，讓他正式追平哈登、柯瑞與歐文（Kyrie Irving），並列NBA歷史第一。雖然金塊全場多數時間保持微幅領先，但爵士小將喬治（Keyonte George）在末節大爆發，全場貢獻36分，一度在比賽末段幫助爵士以122：118反超。比賽進入倒數16.3秒發生關鍵轉折，喬治在切入時被裁判判定約基奇（Nikola Jokic）防守犯規，這原將是約基奇的第6次犯規離場，並讓爵士獲得反超機會。然而金塊隨即提出挑戰並成功翻盤，裁判經由重播判定為乾淨的火鍋（Blocked shot）。約基奇最終留在場上，並在最後6.1秒穩穩罰進兩球鎖定勝局。金塊核心約基奇此役繳出22分、12籃板的雙十表現，小將斯特勞瑟（Julian Strawther）貢獻15分，瓦蘭（Jonas Valanciunas）挹注13分。雖然金塊記者亞當馬雷斯（Adam Mares）賽後調侃這或許是他「最不喜歡的一場勝利」，但金塊仍成功將戰績提升至38勝24負，持續坐穩西區第5位。金塊目前落後第四名的灰狼半個勝場，並領先湖人1個勝場。這場勝利對於剛結束連敗的金塊而言，無疑是衝擊西區前四種子的重要強心針。