丹佛金塊今（3）日客場以128：125險勝猶他爵士，金塊球星約基奇（Nikola Jokic）全場貢獻22分、12籃板與5助攻。然而，他在比賽中對爵士隊新秀喬治（Keyonte George）的一次爭議動作，在賽後引發美國媒體與播報員的集體砲轟。約基奇比喬治足足多了100磅（約45公斤），這種動作相當危險。衝突發生在第一節，爵士隊185磅的喬治在籃下試圖卡位擋住284磅的約基奇。怎料約基奇竟將全身重量壓在喬治背上，動作神似「騎馬」，隨後更將喬治帶倒在地。喬治一度痛苦倒地無法起身，隨後才緩慢走回板凳席。爵士隊電視轉播單位對此極為不滿，痛批約基奇這種非籃球動作極易導致球員受傷。爵士現場播報員在談到約基奇頻繁的假摔與誇張肢體語言時，更語帶諷刺地表示：「就像球館裡有個狙擊手在對著他射擊一樣。」儘管約基奇的動作引發爭議，但他在場上的破壞力依然令對手頭痛。爵士主帥哈迪（Will Hardy）賽後無奈表示，許多球隊試圖用小個球員消耗約基奇體力，但成效有限。他甚至向大眾開玩笑：「如果你們知道對付約基奇的好方法，請給我發郵件。」今日與約基奇在籃下多次「肉搏」的爵士球員菲利波夫斯基（Kyle Filipowski）則有不同心得。兩人在第四節一度在籃下抱摔雙雙倒地。菲利波夫斯基表示，防守這名三屆MVP（MVP）不能只靠體力，他說：「我得稍微跟他玩玩心理戰。」雖然網路上也有金塊球迷認為約基奇是因為經常被對手非法肢體干擾卻未獲鳴哨，才被迫誇大肢體動作來吸引裁判注意，但美媒指出，從去年季後賽瘋傳的假摔影片到今日對喬治的危險動作，約基奇的職業聲譽正遭受考驗。