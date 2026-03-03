我是廣告 請繼續往下閱讀





西區附加賽爭奪戰今日上演正面交鋒，金州勇士在大通中心迎戰洛杉磯快艇。賽前兩隊僅有 2.5 場勝差，被視為排名卡位的關鍵之戰。然而，勇士隊在一度領先17分的大好形勢下，下半場進攻徹底崩盤，終場以吞下難堪敗仗，也讓快艇報了上次交手的一箭之仇。此役雙方核心皆因傷缺陣，勇士隊史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）與快艇隊剛換來的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）依然作壁上觀。值得注意的是，勇士近期陷入低潮，在本場比賽以前，近6場比賽僅拿2勝4敗，且唯一贏球的兩場比賽老將格林（Draymond Green）皆未上場。今日格林回歸先發，原想破除「沒他反而贏球」的魔咒，不料球隊卻在下半場兵敗如山倒。反觀快艇隊，透過交易入主的明星控衛加蘭（Darius Garland）迎來轉隊首秀，成功穩定住球隊節奏。首節勇士展現強悍防守，讓快艇單節僅得19分。勇士老將霍福德（Al Horford）發揮出色，多次在禁區補籃並命中外線，帶領勇士以31：19領先。第二節，勇士隊小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）接棒接管比賽，他不僅在進攻端穿針引線，更數次強攻籃下得手，幫助勇士一度將領先優勢擴大至17分。半場結束，勇士以56：42領先，看似勝券在握。進入第三節，場上形勢物極必反。快艇王牌雷納德（Kawhi Leonard）挺身而出，率隊打出一波的猛烈攻勢。勇士防線瞬間潰散，單節被追到僅剩2分差距。決勝第四節，勇士進攻端徹底斷電，不僅外線失準，失誤更是接連不斷。快艇乘勝追擊，單節再次灌進37分。勇士從領先17分一路打到落後17分，上下半場表現判若兩隊。最終，快艇以13分之差帶走勝利。而加蘭首秀便品嚐勝果，替補出賽全場攻下12分，搭配雷納德也有23分的好表現，幫助快艇打出一場漂亮的逆轉勝。這場慘痛的失利，讓勇士在西區第八名的位置變得搖搖欲墜。球隊在領先時缺乏終結比賽的穩定性，尤其是下半場缺乏除了柯瑞以外的「定海神針」，讓對手輕易反撲。勇士接下來將面對一連串客場硬仗，若波爾辛吉斯與柯瑞無法如期回歸，教練團必須重新評估格林在場上的化學反應。對於快艇而言，而快艇隊方面，加蘭與雷納德的連線初見成效，若能維持此韌性，戰績北伐將不再是夢想。