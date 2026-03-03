我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA西區排名爭奪戰今（3）日上演一場戲劇性的對決，金州勇士在主場迎戰洛杉磯快艇。勇士上半場一度領先多達17分，卻在下半場徹底崩盤，末節遭快艇打出37：22的狂潮。最終，快艇以114：101逆轉擊敗勇士，雙方勝場差縮小至僅剩1.5場。快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）此役再度展現極致穩定性。在第四節一次精彩的1打2慢三步上籃得分後，他本場得分來到21分，達成連續38場比賽得分超過20分的壯舉，持續刷新個人生涯紀錄。在雷納德的帶領下，快艇在下半場吹起反攻號角，第三節先追到只差一個球權，又在末節發動猛烈反撲超前比非。隨著馬瑟林（Bennedict Mathurin）強攻籃下得手，快艇在第四節打出一波11：2的攻擊波，瞬間將領先拉開。隨後快艇更一度取得17分領先，徹底擊潰勇士士氣。勇士在比賽初期表現更有活力，首節轟下31分，上半場結束時以56：42領先快艇14分，助失比更高達3.75。然而下半場風雲突變，勇士在第三節淨負12分，進入末節時僅剩2分優勢。眼看局勢失控，處於受傷休養狀態的柯瑞（Stephen Curry）顯得十分焦急。暫停期間，鏡頭捕捉到柯瑞主動走上前指導格林（Draymond Green），媒體更形容他已進入「執教模式」。儘管老將霍福德（Al Horford）在外線命中4記三分球試圖止血，仍難挽回頹勢。隨著分差被拉開，勇士球員顯得無計可施。小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）全場雖然攻下22分7籃板3助攻，但在末節大勢已去時，他與格林被捕捉到雙雙癱坐在替補席上，眼神顯得相當失落。這場敗仗對勇士而言影響巨大，目前勇士以31勝30負排名西區第8，而拿下勝場的快艇則以29勝31負緊隨其後排名第9。接下來，勇士將面對火箭與雷霆兩場硬仗，而快艇則將對陣步行者與馬刺，西區排名極可能在近期再次洗牌。