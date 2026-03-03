NBA美國職籃（National Basketball Association）西區排名爭奪進入白熱化，金州勇士今日在主場慘遭洛杉磯快艇逆轉。勇士在一度領先17分的情況下，下半場表現崩盤，最終以101：114敗北。除了苦吞2連勝後的2連敗，勇士賽後更傳出傷兵噩耗，前鋒摩西穆迪（Moses Moody）受傷缺陣，讓西區第8的席次面臨強大挑戰。
穆迪右手腕、肩膀皆受傷 勇士戰力再受打擊
勇士主帥科爾（Steve Kerr）於賽後記者會中證實，前鋒穆迪在比賽中受傷。根據科爾說法，穆迪除了右手腕扭傷，肩膀也受了傷，目前尚不清楚具體的傷勢程度與預計缺陣時間。
對於近期接連失利的勇士而言，穆迪的受傷無疑是雪上加霜。勇士上一場才以28分之差慘敗給湖人，今日又在領先17分的情況下被逆轉，防守端與輪替陣容皆出現問題。
快艇逆轉 泰倫盧中場喊話成逆轉關鍵
相較於勇士的低迷，洛杉磯快艇則展現強韌鬥志。快艇新秀亞尼克科南尼德豪澤（Yannick Kraag-Niederhauser）此役表現出色，攻下11分9籃板，並送出4次封蓋。他在賽後受訪時透露，下半場的逆轉歸功於總教練泰倫盧（Tyronn Lue）在中場的激勵。
尼德豪澤表示：「教練讓我們打出更強硬的防守，他告訴我們只要打得更努力一點，我們就能贏得比賽。」 最終快艇末節逆襲成功，戰績提升至29勝31負，目前僅落後勇士1.5個勝場。
西區第8保衛戰 未來5場賽程成關鍵
隨著快艇豪取2連勝，勇士的西區第8席次已岌岌可危。格林（Draymond Green）本場正負值-18為全場最低，連續兩場正負值墊底，顯示勇士防守核心出現疲態。
雙方未來5場賽程如下：勇士（31勝30負）將對上火箭、雷霆、爵士、公牛、灰狼。快艇（29勝31負）將對上溜馬、馬刺、灰熊、尼克、灰狼。
消息來源： Joseph Dycus
我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士主帥科爾（Steve Kerr）於賽後記者會中證實，前鋒穆迪在比賽中受傷。根據科爾說法，穆迪除了右手腕扭傷，肩膀也受了傷，目前尚不清楚具體的傷勢程度與預計缺陣時間。
對於近期接連失利的勇士而言，穆迪的受傷無疑是雪上加霜。勇士上一場才以28分之差慘敗給湖人，今日又在領先17分的情況下被逆轉，防守端與輪替陣容皆出現問題。
相較於勇士的低迷，洛杉磯快艇則展現強韌鬥志。快艇新秀亞尼克科南尼德豪澤（Yannick Kraag-Niederhauser）此役表現出色，攻下11分9籃板，並送出4次封蓋。他在賽後受訪時透露，下半場的逆轉歸功於總教練泰倫盧（Tyronn Lue）在中場的激勵。
尼德豪澤表示：「教練讓我們打出更強硬的防守，他告訴我們只要打得更努力一點，我們就能贏得比賽。」 最終快艇末節逆襲成功，戰績提升至29勝31負，目前僅落後勇士1.5個勝場。
西區第8保衛戰 未來5場賽程成關鍵
隨著快艇豪取2連勝，勇士的西區第8席次已岌岌可危。格林（Draymond Green）本場正負值-18為全場最低，連續兩場正負值墊底，顯示勇士防守核心出現疲態。
雙方未來5場賽程如下：勇士（31勝30負）將對上火箭、雷霆、爵士、公牛、灰狼。快艇（29勝31負）將對上溜馬、馬刺、灰熊、尼克、灰狼。