金州勇士今（3）日在主場慘遭快艇大逆轉，終場101：114吞敗。除了球隊整體下半場崩盤外，老將格林（Draymond Green）的表現再次成為輿論焦點。本場格林出戰31分鐘，僅繳出4分、2籃板、6助攻的慘淡數據，且。這已是格林，引發外界對於他「球星依賴症」的質疑。近期勇士的戰績呈現一個詭異的趨勢：在格林最近出賽的5場比賽中，勇士全部吞下敗仗；然而，在格林缺陣的唯二兩場比賽（包含對陣灰熊與金塊），勇士卻都成功帶走勝利。這種顯著的落差，讓原本被視為「勇士大腦」的格林，在戰術板上的地位顯得日益尷尬。過去十年，格林被公認為聯盟最強的防守核心與進攻發動機，但他的戰術體系極度依賴如柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）或杜蘭特（Kevin Durant）等頂級球星的牽制力。根據過往比賽表現觀察，格林是一位頂級的「戰力放大器」。當身邊隊友具備極高的進攻威脅時，格林的傳導與掩護能讓球隊運轉更加流暢；但當柯瑞受傷、陣中缺乏能直接撕裂防線的球星時，格林缺乏自主進攻能力的短板便暴露無遺。在今日對陣快艇的比賽中，當對手開始針對波傑姆斯基霍梅爾頓（De'Anthony Melton）等持球手進行壓迫時，格林在場上的進攻威脅幾乎為零，對手甚至可以大膽「放空」他去包夾其他人。數據顯示，在柯瑞缺陣期間，格林的進攻效率大幅下滑，其防守端的作用也因為體能下滑與情緒波動而打折扣。格林的4分、6助攻在過去或許能掩蓋在他強悍的防守下，但當他連續場次交出全場最低的正負值時，教練科爾（Steve Kerr）必須思考：在核心陣容老化且傷病纏身的現狀下，是否該適度調降格林的出場時間或戰術權重？隨著年輕球員如波傑姆斯基逐漸展現組織潛力，勇士是否需要更具現代化空間感的打法，而非死守過去那套依賴格林軸心的「體系籃球」，將是球隊能否保住附加賽席次的關鍵。