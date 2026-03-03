我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026 WBC經典賽中華隊賽程，從3月5日開始一連4天都有比賽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

第六屆世界棒球經典賽（WBC）開打在即，與中華隊同屬C組的強敵韓國隊，近期在官辦熱身賽展現恐怖的長打火力。繼昨日對陣阪神虎敲安後，韓國隊新世代領軍人物、「核彈頭」金倒永，在今日對陣歐力士猛牛的比賽中再次發威，轟出一發震撼全場的三分砲，連續兩場比賽展現驚人的開轟實力，向同組對手發出強烈威脅。終場在金倒永的帶領下，韓國隊便以8：5擊敗歐力士。今日熱身賽，金倒永持續擔綱韓國隊開路先鋒，二局上在隊友攻佔一二壘的情況下，面對歐力士投手投出的失投球，金倒永毫不留情揮棒，球帶領著極高的仰角直接飛越左外野大牆。這發三分打點全壘打不僅瞬間點燃韓國隊休息區氣氛，也讓同組的日本隊以及中華隊瞬間提高警戒。昨日金倒永才在對陣阪神虎時轟出陽春砲扳平比數，今日再度開轟證明自己「核彈頭」的稱號名不虛傳。連續兩場熱身賽都有全壘打演出，顯示其打擊狀態已調整至巔峰。金倒永的火燙表現，無疑讓即將在分組賽交手的中華隊感受到巨大壓力。現年22歲的金倒永在韓國職棒（KBO）已達成「30轟、30盜」的壯舉，具備頂級的力量與跑壘速度。中華隊教練團勢必得針對金倒永進行深入研究。在短期賽事中，像金倒永這種具備一棒得分能力的開路先鋒，若不能有效壓制其上壘率，後續面對李政厚、金慧成等大聯盟級打者時，失分風險將成倍增加。除了金倒永外，韓國隊今日整體打線依舊兇猛，旅外與國內球員串聯流暢，前五局便攻下7分。終場在金倒永的帶領下，韓國隊便以8：5擊敗歐力士。而韓國隊將於3月8日正式對決中華隊，對於中華隊而言，如何封鎖這名正值顛峰的「核彈頭」，將是能否在C組脫穎而出的勝負關鍵。