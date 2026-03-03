2026大港開唱最後一塊陣容拼圖終於解鎖，壓軸王牌、電音女王謝金燕令粉絲沸騰。她是20年前大港創辦初期的第一代電音女神，20年後霸氣回歸大港舞台，勢必將為大港20週年寫下最震撼的一章。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲謝金燕（如圖）睽違20年，重登大港開唱。（圖／大港開唱提供）
▲謝金燕（如圖）睽違20年，重登大港開唱。（圖／大港開唱提供）
20年前的初代電音女神　謝金燕霸氣回歸大港開唱

無論從早期舞曲時代，或是今日流行電音浪潮，謝金燕始終創造流行與話題，從音樂延伸到服飾造型與舞台設計，讓她總是走在最前面。主辦單位指出，2006年，首屆大港開唱在高雄港邊正式誕生，謝金燕作為第一年登台演出的歌手，當時還沒有「大港女神」封號，而謝金燕的參與，為音樂祭注入不同於搖滾色彩的音樂能量，更增加巨星能量與跨界視野。主辦單位表示，走過20年，大港從地下精神走向國際舞台，謝金燕從流行天后蛻變為無可取代的電音象徵，每次登台都會呈現舞台視覺驚喜，造型也都令人眼睛一亮。

日本新世代靈魂歌姬　milet首次攻台音樂祭

本屆大港開唱另一位女神，是演唱《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》等多部熱門動漫主題曲的milet，青春期在加拿大度過的milet，擁有獨特迷人的沙啞嗓音與標準的英文腔調。回顧她的音樂之路，起步便展現了驚人氣勢，2019年3月她以出道曲〈inside you〉正式進軍樂壇。剛出道就狂拿新人獎的她，更接連為《QUEEN醜聞專門律師》、《JOKER×FACE》、《七個祕書》、《偽裝不倫》多部熱門連續劇演唱主題曲，奠定她新時代日劇歌曲天后的地位。

與此同時，本屆大港開唱還有來自芬蘭、法國、德國的音樂人來台演出，讓甚沒買到票的粉絲表示，沒票也要組漏音團去朝聖啦。

看更多相關新聞

謝金燕拍吃播影片！過年狂吃5天　自嘲：吃到雙下巴出來說哈囉

謝金燕2度登鴻海尾牙！大巨蛋萬人跳練舞功　陽光姐姐辣秀美腿

謝金燕看大S雕像不忍發聲！拒絕人生重來：變堅強的養分太苦了

相關新聞

娛樂搶先看／司曉迪爆《如懿傳》男星家暴、謝金燕近貌讓人認不出

51歲謝金燕喊「Happy New Year」！穿迷你裙耍萌　粉絲：認不出來

張惠妹、A-Lin才唱完！台東元宵晚會再邀謝金燕　卡司曝光太羨慕

51歲謝金燕被酸鼻子黑掉！直球開嗆酸民　加碼否認打壓秀蘭瑪雅