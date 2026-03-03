我是廣告 請繼續往下閱讀

▲反觀老將霍福德（Al Horford）此役先發出賽27分鐘，三分球8投4中，高效挹注17分6籃板。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯快艇客場踢館大通中心，最終以114：101逆轉擊敗金州勇士。勇士在嚴重人手短缺的情況下，揮霍了半場14分的領先優勢，下半場進攻當機僅得45分。然而這場敗仗卻像是一面照妖鏡，不僅凸顯了格林（Draymond Green）在場上的嚴重退化，在場上5戰正負值累計「-73」，在場上副作用，未來球隊教練團要怎麼使用他，成為讓科爾（Steve Kerr）頭痛的問題。而雙向合約球員196公分威廉斯（Nate Williams）這一場打得出色，或許他可以成為球隊側翼戰力上的一枚活棋。在巴特勒（Jimmy Butler）受傷、庫明加（Jonathan Kuminga）被交易後，勇士側翼戰力早已捉襟見肘，此役又少了理查德（Will Richard）與小裴頓（Gary Payton II），迫使球隊起用27歲的雙向球員威廉斯。即便面臨4天打4場比賽（穿梭於G聯盟聖克魯斯與NBA之間）的魔鬼賽程，這位196公分（6呎5吋）的搖擺人仍繳出令人驚豔的表現。他全場8投5中（包含三分球4投3中）高效砍下18分2籃板2助攻。更令人激賞的是他的防守活力，不僅成功從雷納德（Kawhi Leonard）手中抄球，更在防守端給這位兩屆FMVP製造了極大麻煩。賽後談到防守全場砍下23分的雷納德時，威廉斯霸氣表示：「他是一位非常出色的球員，但他和我一樣都會流血，我不懼任何挑戰。我只懼怕上帝。」擁有出色體格與防守意識的他，絕對是勇士第15個正式名單的最佳解答，球團應盡快在常規賽結束前將他轉正，以確保他能參與附加賽與季後賽。相較於年輕球員的拼勁，身為四冠老大哥的格林卻成為球隊在場上的痛點。此役他出賽31分鐘，5投僅1中得到4分2籃板6助攻1抄截，不僅伴隨3次失誤，正負值-18更是全場最低。數據會說話，格林出戰的比賽勇士已慘遭5連敗。在這5場比賽中，他的正負值分別為-5、-28、+8、-30與-17，累計高達-73，場均-14.6。他在進攻端的缺陷早已不是新聞，但如今連防守端的協防威嚇力也大不如前。長期防守體型高大球員帶來的身體消耗，正嚴重侵蝕著他在場上的影響力。在柯瑞（Stephen Curry）缺陣的11場比賽中，勇士球員的體能與進攻重擔已瀕臨極限。梅爾頓（De'Anthony Melton）此役14投3中僅得7分，桑托斯（Gui Santos）與帶傷上陣的穆迪（Moses Moody）也手感冰冷。當全隊都在為得分掙扎時，場上擺著毫無進攻威脅的格林（Draymond Green），無疑是讓團隊進攻雪上加霜。反觀老將霍福德（Al Horford）此役先發出賽27分鐘，三分球8投4中，高效挹注17分6籃板。在目前球隊極度缺乏自主進攻創造力的情況下，霍福德能提供穩定的外線空間與得分火力。總教練科爾或許是時候做出大膽決定，讓霍福德取代格林進入先發陣容，以緩解先發球員的進攻壓力。