▲李雨桐發文爆料薛之謙曾阻止她拍周杰倫MV。（圖／微博@李雨桐Luyee）

中國藝人薛之謙與前妻高磊鑫在2017年宣布復合後，遭網紅前女友李雨桐指控曾被薛之謙騙財騙色、甚至逼墮胎，讓他瞬間形象大跌。不料經過多年後，昨（2）日李雨桐再度爆料，還實名檢舉男方涉嫌重婚罪，但之後又改口稱開玩笑，讓外界霧裡看花。不過沒想到，這次周杰倫竟也被牽連其中，她今日發文提到過去有知名導演透過薛之謙想找她拍MV，但薛之謙不只威脅不讓她拍，還爆料周杰倫喜歡混血臉。李雨桐昨日再度毀滅式爆料薛之謙，其中還牽扯出多名藝人，就連周杰倫都被牽連。李雨桐表示知名導演珍妮花曾想透過薛之謙，叫李雨桐拍周杰倫的MV，她透露當時胡彥斌、趙麗穎、王嘉爾、杜江與霍思燕都站起來為她鼓掌，但薛之謙嘴上答應，「轉頭跟我說周杰倫就喜歡混血臉！妳要敢去這輩子別想見到我」。除此之外，李雨桐還爆料薛之謙常常以死威脅她，只要李雨桐一提分手，對方就說要跳樓、吞安眠藥，甚至曾說「我瘋起來我爸都怕」。雖然李雨桐還PO出了名為「珍妮發」與她的訊息內容，但大部分網友還是抱持著不信態度，並指責她牽扯出太多藝人，「別帶周杰倫好嗎，是要把娛樂圈的人都拉一遍嗎」、「杜江、霍思燕和趙麗穎也被妳拉進來了，是要鬧多大」等。李雨桐在昨日時隔近9年，再度於微博無預警重啟戰火，以實名檢舉的方式指控薛之謙涉嫌「重婚罪」與「仙人跳」。她聲稱當年遭薛之謙與其妻高磊鑫聯手設局騙財，並重提「殺子（墮胎）」之仇，甚至公開索要沛納海手錶及《演員》MV中的西裝等私人財物。李雨桐更點名胡彥斌與高磊鑫，聲稱對方手中握有出軌證據PPT。令人錯愕的是，這場爆料僅維持不久便反轉。李雨桐在發文半小時後光速刪除內容，改口稱自己「沒有留證據」且「只是在開玩笑」，呼籲網友散場。由於她2025年底才剛在直播中稱雙方已和解並幫薛之謙宣傳新歌，此次反覆的行徑讓大眾深感疲勞，紛紛質疑其動機是否為直播帶貨引流，或精神狀態不穩。而目前薛之謙則尚未做出回應。