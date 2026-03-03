我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Melody看電影《陽光女子合唱團》，感動到從頭哭到尾。（圖／Melody IG@melodykliu）

47歲藝人Melody（殷悅，本名劉恭顯）日前被多名網友爆料是「服務業殺手」，本人私下態度高傲、頤指氣使，而對於奧客標籤，Melody二度露面道歉，強調接受一切批判，絕對會反省、調整。而奧客風波告一段落後，Melody昨（2）日在社群透露看了電影《陽光女子合唱團》看到淚崩，從頭哭到尾，哭到肩膀都在顫抖，並希望大家「對這世界抱著希望、和相信人性的善良」。Melody昨日在IG表示終於看了《陽光女子合唱團》，還透露自己從頭哭到尾，「眼淚不知不覺不停的流…後來發現自己肩膀在顫抖」，被電影深深感動到。Melody也大讚電影非常好看，認為劇本裡的每個人物，都有自己說不清楚的委屈與遺憾，「但又發現自己還是被愛和陽光包圍」。最後，Melody喊話：「願我們大家還是選擇對這世界抱著希望，和相信人性的善良」，因電影的劇情，而產生了深刻共鳴。日前有網友在Threads發文透露在班機上遇到Melody，意外在留言區引起航空、餐飲業人員集體告狀，指Melody對服務人員態度傲慢又惡劣，是服務業殺手，甚至還有人不滿稱：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。對於指控，Melody先是透過社群發聲，對於遭控是奧客、服務業殺手，她直言自己非常驚訝，表示不記得發生過這些事，但如果個人行為造成任何人不舒服，「我全然虛心接受，也會深深的自我反省」。另外，Melody也表示大家有不喜歡她的權力，但請網友們也不要網暴或是刻意抹黑，經紀公司則回應，「身為公眾人物，即便自己再注意，大家都有不喜歡的權利。但如果是刻意網暴、抹黑，脫離事實 ，我們保留法律追訴權利」。雖然Melody第一時間出面道歉，但不少網友依然不滿，認為不能用「不記得」帶過一切。而之後Melody登上Podcast節目《Melody姐妹悄悄話》時，再度提及相關爭議，並檢討自己是否共情能力不夠好，導致別人誤會，如今已經學到一門功課，承諾未來會更謹言慎行、小心翼翼，「謝謝大家震撼的機會教育，我全部都領悟到了！我會緩改！我會調整！我會反省！」