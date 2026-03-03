我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（如圖）日前PO出復工照，沒想到竟是AI合成。（圖／小S IG）

小S（徐熙娣）也因痛失大S宣布停工一年，節目《小姐不熙娣》由Sandy（吳姍儒）代班。日前小S在IG上曬出進棚照宣布回歸，寫道：「我要開工了！」所屬東森綜合台也證實於4月份正式播出節目特輯。今（3）日製作人B2被問到《小姐不熙娣》進度，他坦言小S尚未進棚錄影，目前還沒有具體計畫，先前的照片則是以AI合成。小S日前PO出進棚照，不過B2今卻透露照片其實是他透過AI合成的，強調現階段仍以小S身心狀況為優先，「等她準備好才會開始，不會打擾她」。B2也透露節目現在完全還沒開始錄製，預計要等到4月以後才會進行、播出，確切時間還沒規劃，「這件事還沒真正啟動，等她準備好再說」。被問到是否已企劃好內容？B2說「我們想了好多種方法，但最後還是以小S為出發」。另外，B2也透露《小姐不熙娣》目前仍以Sandy錄製的存檔為主，目前還可以播出一陣子，至於存檔能播多久則未精算，表示將一步一步進行。除了《小姐不熙娣》，B2全新節目《宇宙啦啦隊》今日舉辦記者會，他透露節目內容很瘋狂，來錄影的嘉賓也都讓人驚喜，值得觀眾期待。B2更透露除了製作費，大家也全力支持女孩們、舉辦活動應援，希望能增加曝光度，額外費用早已超出預算，金額超過2、3千萬。