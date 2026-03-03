我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迪麗熱巴工作室發出聲明表示，熱巴因不可抗力因素滯留杜拜，確定無法參與巴黎時裝周。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

中國女星迪麗熱巴原定前往法國參加巴黎時裝周，出席秋冬大秀，沒想到卻爆出因戰爭問題受困杜拜，確定無緣大秀，精心準備的行程全毀。引爆粉絲怒火的是，同行的工作人員皆搭乘直飛航班，卻安排迪麗熱巴轉機，導致她遇上中東局勢動盪而滯留杜拜3天，讓幕後團隊慘遭全網炎上。嘉行迪麗熱巴工作室於今（3）日下午正式發布聲明，向粉絲與品牌方致歉。聲明中指出，因不可抗力因素，迪麗熱巴目前已確定無法於法國時間3月3日抵達巴黎，不得不缺席此次秋冬大秀。工作室強調，自收到邀請後熱巴便非常期待並做足了準備，無奈行程中遭遇突發狀況。儘管熱巴本人、團隊與巴黎的主辦單位三方始終沒有放棄，盡最大努力做各種嘗試，但受限於現實情況，最終仍無法如約飛抵巴黎。文末也特別向心急如焚的粉絲報平安，表示目前藝人與團隊一切平安、互相照應，呼籲大家不要擔心。據了解，迪麗熱巴這趟巴黎行原訂搭乘阿聯酋航空，並於杜拜轉機。但遇到戰爭，導致當地航班大亂甚至全面停航，讓她被迫滯留。截至今日，迪麗熱巴已卡在當地3天，暫時無法順利離境，導致時裝周行程泡湯。雖然航班受阻屬於突發的不可抗力，但此事件卻意外引爆了粉絲與大眾對團隊的強烈不滿。外傳消息指出，劇組與幕後工作人員早就安排了直飛巴黎的航班，卻讓身為一線女星的迪麗熱巴搭乘需要轉機的班機。讓熱巴粉絲超不滿，紛紛留言表示，「熱巴平安回國啊」、「她不比工作人員重要？工作人員都能直飛，她卻要中轉」，藉此表達對工作室行程安排的不滿。但也有粉絲緩頰表示，熱巴現在人平安就好，集氣她能順利離境。