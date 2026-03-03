我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平擔綱先發第1棒「核彈頭」指定打擊，而扛下第3棒中外野手的鈴木誠也則在首局就敲出直上5樓看台的特大號全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

▲效力於道奇隊的大谷翔平(31歲)，在昨日對陣歐力士的比賽中擔任第2棒指定打擊，今日則改打第1棒。（圖／美聯社／達志影像）

日本武士隊今日在京瓷巨蛋與阪神虎進行世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開打前最後一場熱身賽。大谷翔平擔綱先發第1棒「核彈頭」指定打擊，而扛下第3棒中外野手的鈴木誠也則在首局就敲出直上5樓看台的特大號全壘打，回到休息室後也向隊友展示了改良版的「茶道動作」慶祝。效力於道奇隊的大谷翔平(31歲)，在昨日對陣歐力士的比賽中擔任第2棒指定打擊，今日則改打第1棒。回顧大谷昨季在大聯盟的打順數據，例行賽158場出賽中，有148場擔任先發第1棒，繳出51轟、93分打點與打擊率2成84的恐怖成績。另有10場擔任第2棒，貢獻4轟、9分打點，打擊率2成44。值得一提的是，在2023年的上一屆WBC賽事中，大谷7場比賽全部擔綱第3棒，繳出1轟、8分打點以及高達4成35的打擊率。任第3棒中外野手的鈴木誠也，在1局上半2人出局時面對阪神左投伊藤將司，在2壞球1好球的情況下鎖定第4球出棒，一棒將球掃向左中外野方向。這是一發飛行距離高達130.8公尺、直接打上5樓看台的特大號先馳得點陽春砲。開轟後，鈴木誠也回到休息室向隊友展示了改良版的「茶道動作」慶祝。這套動作最初是由日本火腿隊投手北山亘基所發明，鈴木則表演了刷茶的動作來炒熱氣氛。鈴木此前在美國參與了2場熱身賽，總計4打數敲出2安打(含1轟)進帳1分打點。在昨日對戰歐力士的熱身賽中，他則是2打數無安打、選到1次保送。