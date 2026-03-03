洛杉磯道奇隊球星大谷翔平(31歲)本屆在世界棒球經典賽(WBC)以打者身分大放異彩，球迷最關心的莫過於他是否有機會以「二刀流」之姿站上投手丘。根據日本媒體《Sponichi Annex》報導，前養樂多隊名捕、現任球評古田敦也於3日參與富士電視台節目《旬感LIVE とれたてっ！》，針對大谷登板的可能性進行了深入剖析。
道奇嚴格控管行程 實戰登板機率極低
節目中播出了大谷翔平在2月28日進行遠投與進牛棚練投的畫面。古田敦也指出，大谷計畫在今年春天重啟二刀流，目前正嚴格遵循道奇隊安排的復健計畫逐步提升投球強度。
關於實戰登板的可能性，古田敦也直言機率不高：「大谷的行程完全受道奇隊管理，包含哪天投球、哪天進行其他訓練都有明確規定。目前的設定是『不在實戰中投球』。」古田解釋，這個時期本該是進行大聯盟春訓熱身賽的階段，大谷則是透過牛棚練投來代替實戰調整。
大谷先前被問及登板時曾笑稱「如果最後楚奧特(Mike Trout)有出場的話……也許會投」，但楚奧特本次並未入選美國代表隊。此話也基本上也是大谷本人用委婉的方式在表明自己不會登板投球。
冠軍賽最後一刻的驚喜？古田不把話說死
儘管合約與復健時程嚴格，當被問及道奇是否「絕對禁止」大谷投球時，古田敦也表示這都是教練、經紀人商議好的排程。但他並未完全抹殺球迷的希望：「如果有人問『會不會在決賽的最後一刻讓他登板？』這我就不知道了。雖然基本設定是不投的。」這番話為大谷在WBC冠軍賽的驚喜登板保留了一絲想像空間。
否認是「二刀流」推手 古田盛讚栗山英樹
此外，節目中也探討了古田敦也是否為大谷「二刀流生父」的傳聞。古田對此全面否認，但他透露了在2013年春訓時的一段幕後故事。
當時許多資深球評對二刀流抱持懷疑態度，認為在體力與大聯盟162場的高強度賽季下「根本不可能」。然而，時任日本火腿隊總教練栗山英樹在私下詢問古田意見時，古田給予了強力後盾：「栗山教練，只能讓他兩邊都練了吧！能把球打上中外野螢幕，又能投出時速150公里火球，沒有這麼厲害的傢伙了。」
古田敦也謙虛地表示，自己只是在背後推了一把，真正的「生父」是力排眾議的栗山英樹。他最後也盛讚大谷翔平的偉大：「他超乎了所有人的想像，大谷正在與棒球歷史戰鬥，他比較的對象永遠是歷史傳奇貝比魯斯(Babe Ruth)。」
