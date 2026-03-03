NBA 美國職籃 2025-26 例行賽將於台灣時間3月4日繼續進行。該日共有10場比賽，其中一場實力懸殊但話題十足的對決，是由洛杉磯湖人主場迎戰紐奧良鵜鶘。湖人目前憑藉「唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）」夢幻三巨頭以36勝24敗暫居西區第6；而進入重建期的鵜鶘則以19勝43敗排名西區第13，雙方戰力雖存在明顯差距，但鵜鶘近10場比賽贏下6場，有望在客場爆冷。
✳️ 洛杉磯湖人（36勝24敗，西區第6）vs. 紐奧良鵜鶘（19勝43敗，西區第13）
洛杉磯湖人隊：全員健康回歸 三巨頭強勢收割比賽
洛杉磯湖人目前正處於最好衝刺戰績的時刻，全隊無任何傷兵。在三巨頭合體後，湖人的進攻體系變得極度難以防守，唐西奇的組織能力釋放了詹姆斯的進攻壓力。此役面對防守經驗不足的年輕鵜鶘，湖人預計會在開賽即發動猛攻，利用唐西奇與詹姆斯的火力輸出，為季後賽排名穩固勝場。
紐奧良鵜鶘隊：錫安出戰存疑 年輕軍團力抗豪華之師
鵜鶘過去幾年已經正式進入重建期，原本預計今年是可以進行收割，將戰績往上攀升到至少附加賽，但仍舊在接近墊底的位置徘徊。目前陣容以年輕球員為主。球隊唯一的球星錫安（Zion Williamson）因傷處於每日觀察名單，明天不確定是否會出賽。在缺乏核心的情況下，鵜鶘只能依賴一群年輕小將拼鬥。面對經驗老道的湖人「完全體」，鵜鶘若想在客場爆冷，必須打出超水準的內容。
✳️ 近10場比賽分析
✳️ 焦點球星
✳️3月4日NBA例行賽賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
- 比賽地點： 湖人主場（Crypto.com Arena）
- 開賽時間： 3月4日上午 11：30
- 洛杉磯湖人：進攻火力全開 力拚重回前四 湖人在過去10場比賽取得5勝5敗，隨著三巨頭與球隊磨合愈發成熟，進攻火力依舊兇猛。此役面對防守排名聯盟後段的鵜鶘，湖人有望在主場輕鬆過關。
- 紐奧良鵜鶘：力拼擺脫後段班 培養未來核心 鵜鶘近10場戰績6勝4敗，正處於上升期。不過球隊目前重心在於磨練年輕球員，在缺乏穩定防守體系的情況下，如何限制唐西奇與詹姆斯的擋拆配合將是巨大難題。
- 洛杉磯湖人：唐西奇（Luka Doncic） 目前聯盟的得分與助攻領航者，他在湖人體系中如魚得水，其身高與視野讓鵜鶘的年輕後衛群極難防守。面對重建中的隊伍，唐西奇很有可能再度繳出大三元數據。
- 紐奧良鵜鶘：崔·墨菲三世（Trey Murphy III） 在錫安可能缺陣且陣容大幅變動的情況下，墨菲三世是鵜鶘外線唯一的穩定威脅。他必須在外線展現強大火力，才能在進攻端給予湖人壓力。
|時間
|對戰組合
|8:00 AM
|底特律活塞 vs 克里夫蘭騎士
|8:00 AM
|達拉斯獨行俠 vs 夏洛特黃蜂
|8:00 AM
|華盛頓巫師 vs 奧蘭多魔術
|8:30 AM
|布魯克林籃網 vs 邁阿密熱火
|8:30 AM
|紐約尼克 vs 多倫多暴龍
|9:00 AM
|聖安東尼奧馬刺 vs 費城76人
|9:00 AM
|曼菲斯灰熊 vs 明尼蘇達灰狼
|9:00 AM
|奧克拉荷馬市雷霆 vs 芝加哥公牛
|11:30 AM
|紐奧良鵜鶘 vs 洛杉磯湖人
|12:00 AM
|鳳凰城太陽 vs 沙加緬度國王
