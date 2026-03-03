中華隊當家鐵捕林家正隨隊備戰WBC世界棒球經典賽，開打前先確定下家了！根據美國獨立聯盟大西洋聯盟的高點搖椅隊（High Point Rockers）官網宣布，林家正確定與球隊簽下合約，官網同時提及其防守、配球能力都是全聯盟最頂尖，「他隨台灣參戰WBC結束後，就將加入我們。」

林家正去年就曾轉戰獨盟　總教練讚賞：防守、配球無人能及

現年28歲的林家正去年遭運動家釋出後，8月就曾轉戰美國獨立聯盟南馬里蘭藍蟹隊，累積出賽28場，防守端受到肯定，高點搖椅隊總教練基弗（Jamie Keefe）就表示：「Lyle去年證明自己是大西洋聯盟最頂尖的捕手之一。他的防守出色，配球更是無人匹敵。我們很榮幸他代表台灣參加經典賽，之後也將加入我們。」

林家正於2016年展開旅美生涯，在加州完成學業後，大學同樣就讀運動強權亞利桑那州大，並兩度參與大聯盟選秀，旅美生涯最高上過3A，去年則在運動家2A打球。

曾赴日職秋訓　林家正曾鬆口不排除加入中職

去年結束獨立聯盟生涯後，林家正11月曾短暫造訪日職DeNA橫濱隊、北海道日本火腿鬥士，參與球隊秋訓，隨後返台於第一階段就加入中華隊集訓，但合約始終未定，日前也曾透露對外來不設限，甚至首度鬆口不排除加入中職，如今則確定續戰獨立聯盟，續拚重返美職系統機會。


