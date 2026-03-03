我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王齊麟（左）與陳詩媛（右）在去年登記結婚，並宣布懷孕喜訊。（圖／陳詩媛IG＠10yuan.0424）

奧運羽球金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）在去年6月登記結婚，並於10月宣布懷孕喜訊。時常在社群分享日常的陳詩媛，今（3）日曬出挺著8個多月孕肚，與王齊麟一起去剪髮的甜蜜影片，透露這是自己生產前的願望清單，直呼「有種儀式感」。陳詩媛在今日於IG上傳一段影片，透露自己生產前的願望清單就是剪頭髮，「本來就很愛剪短，只是一直沒有去整理」，直呼現在去反而有儀式感。影片中，是原本有一頭長髮的陳詩媛，剪成齊肩長度。一旁的老公王齊麟也一起去剪髮，兩人還在鏡子前甜蜜合照。陳詩媛的新髮型也引發粉絲大讚，「管他短不短，都很可愛」、「剪完頭髮變得更加可愛了」、「可愛的媽媽」。而陳詩媛即將生產，也讓外界非常期待她與王齊麟未來的一家三口模樣。陳詩媛與王齊麟公開認愛後，結婚到懷孕都備受關注，日前她曬出與雙胞胎姊妹陳詩雅合照，根本一模一樣的高顏值，火速引發討論。其中，王齊麟還在貼文下留11字，「我兒子以後會不會認錯媽」，意外曝光寶寶性別為男生。而近日王齊麟和陳詩媛拍攝《嬰兒與母親》雜誌3月封面時，身價粗估千萬以上的王齊麟，也展現出嚴父姿態，搞笑向寶寶喊話：「你很會投胎，我會讓你過得滿舒服，但我不會讓你過太爽，以後錢要自己賺，爸爸錢不會留給你」，讓大家笑翻。