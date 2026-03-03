台灣好手們在經典賽熱身賽的好表現，有機會讓他們在新球季綻放。2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）即將於3月5日點燃戰火，中華隊今（3）日在宮崎SOKKEN球場與日本職棒福岡軟銀鷹二軍進行最後一場自辦強化賽。根據日本媒體《體育報知》報導，效力於軟銀鷹的旅日小將張峻瑋此役披上中華隊戰袍對決母隊，以1局無失分、飆出2次三振的優異表現，獲得軟銀二軍監督齊藤和巳的高評價。
扛起國家重任！張峻瑋自施壓力展現火球威力
現年20歲、正處於軟銀育成年份第2年的張峻瑋，今日受命擔任先發投手。面對即將到來的小組賽首戰，他展現出極佳的心理素質，全場以極具威力的直球壓制對手。
張峻瑋在賽後受訪時感性表示：「這不只是一場普通的比賽，我正背負著台灣的責任。我是抱持著面對大賽的心態在進行調整。」 他坦言，將這場比賽視為正賽前最後的調整機會，因此給了自己很大的壓力，很高興最終收到了好結果。
齊藤和巳監督給予盛讚 視經典賽為職棒生涯轉折點
對於張峻瑋的表現，軟銀二軍監督齊藤和巳在場邊也露出了欣慰的笑容。齊藤監督表示：「看著他穩健地完成調整，雖然身為對手，但看得很安心。如果他在母隊時也能展現這樣的投球水準，我們就放心了。」
齊藤監督進一步鼓勵張峻瑋：「沒有壓力就沒有成長。我們最希望看到他能將這份自信帶回日本，並在歸隊後展現出最頂尖的表現。這對他的棒球生涯來說，是一個巨大的機會。」
中華隊投手群回穩 迎接小組賽考驗
除了張峻瑋的先發好投，中華隊後續由胡智爲、張奕、林詩翔、陳冠宇、林凱威及曾峻岳等投手輪番上陣，合計僅被敲出4支安打並送出8次三振，展現出強大的投球深度。
中華隊將於台北時間3月5日晚間10:00迎來WBC分組賽首戰，對手為世界排名第11的澳洲隊。曾豪駒總教練也期許投手群能延續今日的好球率與手感，在正式比賽中全力爭勝。
