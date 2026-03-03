我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平雖然還沒有展現出讓世界期待的那種表現，但日本隊準備好在他們的衛冕之路上跨出第一步了。備戰2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）的日本代表隊「日本武士隊」，今（3）日在京瓷巨蛋與職棒阪神虎隊進行最後一場強化熱身賽。日本隊展現強大長打火力與穩健投手戰力，最終以5：4擊敗阪神，以1勝1敗的成績結束在大阪的熱身賽賽程，準備迎接3天後正式開打的小組賽。日本隊首節便發動攻勢，2出局後效力大聯盟小熊隊的鈴木誠也（Seiya Suzuki）轟出一支直達左外野5層席的特大號陽春全壘打，幫助球隊先馳得點。3局上，近藤健介（Kensuke Kondo）在2出局三壘有人的關鍵時刻敲出中外野適時安打，為日本隊再添1分。受矚目的球星大谷翔平（Shohei Ohtani）今日擔綱首棒指定打擊，兩打席分別擊出一壘滾地球與二壘滾地球，隨後被換下場休息。大谷在兩場熱身賽合計5打數無安打，雖然尚未敲出安打，但其揮棒仍極具威脅，已透過比賽達成調整打席數的目的。日本隊投手群今日表現優異。先發投手高橋宏斗（Hiroto Takahashi）主投2局送出3次三振，未被敲出安打且無失分。隨後接手的支援投手金丸夢斗（Yumeto Kanamaru）表現同樣搶眼，中繼3局僅被敲1安無失分。後續藤平尚真（Shoma Fujihira）與大勢（Taisei）也聯手封鎖對手，完成最終調整。7局上，日本隊在2出局二、三壘有人時，派出代打森下翔太（Shota Morishita），他面對母隊阪神虎毫不手軟，擊出帶有2分打點的中外野適時安打，奠定勝基。日本隊結束熱身賽後，將轉往東京巨蛋準備正式賽事。日本隊的目標是達成經典賽二連霸，其1次小組賽的賽程如下（均為台北時間18:00）：3月6日：對戰中華隊3月7日：對戰南韓3月8日：對戰澳洲3月10日：對戰捷克