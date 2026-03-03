我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力於巨人的大勢投手，今日在第7局作為第4任投手登板。他於2月27日的比賽中曾因腿部抽筋而緊急退場，引發外界擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

▲今日先發上陣的高橋宏斗表現同樣搶眼，主投2局共用23球，送出3次三振且未被敲出任何安打，最快球速來到150公里中段。（圖／美聯社／達志影像）

本屆志在衛冕世界棒球經典賽（World Baseball Classic）日本國家代表隊，今（3）日在京瓷巨蛋與阪神虎進行正賽前最後一場強化熱身賽。除了投手群展現強大壓制力，先前曾因身體不適緊急退場的守護神大勢也正式回歸，以單局三上三下的完美表現宣告狀態回升。效力於巨人的大勢投手，今日在第7局作為第4任投手登板。他於2月27日的比賽中曾因腿部抽筋而緊急退場，引發外界擔憂，但在今日最後一次實戰中，他展現出最快157公里的球速，繳出1局完全投球的成績，成功向教練團證明健康無虞。由於日本隊牛棚近期接連傳出平良海馬、石井大智及松井裕樹等主力受傷或不克參賽的消息，曾在2023年冠軍賽登板且防禦率為零的大勢，已被視為本屆爭取連霸的頭號終結者人選。今日先發上陣的高橋宏斗表現同樣搶眼，主投2局共用23球，送出3次三振且未被敲出任何安打，最快球速來到150公里中段。高橋表示，目前自己的狀態調整得非常好，對於能再次站在經典賽舞台爭奪世界第一感到非常期待。緊接著高橋登板的是中日龍隊友金丸夢斗，他同樣交出3局僅被敲1安、無失分的優異中繼成績。兩位年輕強投的穩定發揮，為日本隊本戰的勝利奠定了基礎。值得關注的是，本場比賽引進與大聯盟同步的「投球計時器（Pitch Clock）」制度，規定投他在壘上無人時需於15秒內投球，有人時則為18秒。在雙方投手節奏明快帶動下，全場比賽僅耗時2小時17分便宣告結束，遠低於去年日職（NPB）例行賽平均3小時5分的比賽時間。這項變革在社群平台上引發熱議，不少球迷對緊湊的比賽節奏給予正面評價。