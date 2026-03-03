我是廣告 請繼續往下閱讀

▲井端弘和監督強調，雖然外界關注二連霸的目標，但球隊目前的重心全放在小組賽。（圖／美聯社／達志影像）

雖然陣中頭號球星大谷翔平合流後的兩場實戰均未擊出安打，但總教練井端弘和對其狀態表現出十足的信心。要在第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）的日本國家代表隊，今（5）日在京瓷巨蛋與阪神虎隊進行最後一場強化熱身賽，最終以5：4收下勝利，大谷翔平兩場比賽5打數無安打，但是井端監督似乎並不擔心其調整能力，另外也透露了自己對於大谷棒次安排的測試及成果。大谷翔平今日以「1番、指定打擊」身分先發上場，兩次打席分別擊出一壘滾地球與二壘滾地球，隨後被更換下場，總計2打數無安打。連同昨日對陣歐力士隊的3打數無安打，大谷在美職球員解禁後的兩場熱身賽中，合計5個打數沒有安打演出。儘管數據上略顯低迷，但井端監督在賽後記者會上表示：「他的揮棒非常扎實，我相信到了正式比賽，他一定能交出應有的結果」。對於大谷的打順安排，井端監督解釋，這兩場分別測試了打第2棒與打第1棒的效果，希望觀察其中的變化，至於正式比賽的棒次，將與教練團深入討論後決定。除了大谷的表現受矚，今日日本隊打線由效力大聯盟小熊隊的鈴木誠也率先點火。首局鈴木便轟出一發直達左外野5層席的特大號陽春砲，為球隊先馳得點。井端監督認為這發全壘打徹底改變了板凳區的氛圍，顯示出球員已進入備戰狀態。此外，近藤健介與代打森下翔太也分別貢獻適時安打，幫助日本隊一度取得5-0領先，最終守住勝果。日本隊從2月宮崎集訓至今，強化賽共取得4勝2敗的成績。井端監督強調，雖然外界關注二連霸的目標，但球隊目前的重心全放在小組賽，「我們必須打出令國民喜悅的結果，首先會針對初戰全力以赴」。日本隊將於3月6日在東京巨蛋迎來分組賽（C組）首場賽事，對手為中華隊（Chinese Taipei），隨後將依序對戰南韓、澳洲及捷克。