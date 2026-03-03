我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瑟七今日搶先PO影片為中華隊加油。（圖／瑟七IG@__seul777）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽即將在3月5日於日本東京巨蛋開打。應援方面，官方將從36人的CT AMAZE中，選出12人隨隊前往東京幫中華隊應援，目前「12強名單」尚未出爐，但已有大批網友推測峮峮、林襄、瑟七等高人氣成員有望入選。而名單公布前，瑟七今（3）日搶先於IG告知大家經典賽的直播平台，喊話「全台集氣！最強應援在中華！」為中華隊加油。瑟七今日在IG告知無法到場應援的球迷們，經典賽的直播平台，「全台集氣！最強應援在中華！不管是在家還是外出，只要使用手機、平板、電視，就可以隨時為中華隊加油」。瑟七還直接穿上球衣，拿著應援棒狂揮，認真可愛模樣讓粉絲笑翻，還問她「妳會到現場嗎？」表示非常期待可以在經典賽看到瑟七的應援。CT AMAZE是從中職啦啦隊6隊中，各選出6名人氣女孩組成，共有36人，陣容龐大，一路從經典賽資格賽應援到上月底舉行的台日交流大賽，接下來官方也會派出12人跟著中華隊前往東京巨蛋。對此，一名網友在Threads發文，表示目前呼聲最高的只有峮峮、林襄，這2名女神幾乎可以確定是保證名單，至於剩下10人該如何選擇，好奇粉絲們的預測。該篇貼文曝光後吸引2.6萬人觀看，球迷也紛紛分享自己看法，「峮、襄、秀秀子、孟潔、一粒、瑟七這6個一定有，主要是預測剩下6個」、「我是樂天迷，力挺孟潔、熊霓出線」、「峮峮是一定要的，啦啦隊清流」、「兄弟齊心最愛短今，支持最頂的短今能夠前進日本」，各有不同的看法。一名資深啦啦隊粉絲則向《NOWNEWS今日新聞》分享，他認為這12強名單，應該會平均分配給6個啦啦隊，各選出2個代表性人物。其中，台鋼雄鷹的妡0、一粒沒出現在球團班表上，極有可能就是被排去東京；味全龍則高機率派出小映來搭配林襄，中信兄弟則是峮峮配短今、統一獅由瑟七配侯芳、樂天是孟潔及岱縈、富邦派Jessy搭秀秀子。而中華隊官方目前尚未給出答案，以上都只是球迷自行猜測的結果。