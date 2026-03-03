我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莊陳仲敖推測他在第2戰對日本或第3戰對捷克登板的可能性是比較高。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.02）

▲在台灣集訓的最後階段，味全龍的林凱威是中華隊狀況最好的後援投手。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

▲在台灣的實戰中，張育成、吳念庭的打擊狀況都不錯，一般認為他們會接下先發一、三壘位置，只是誰站那一邊還不一定。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

世界棒球經典賽中華隊結束了日本宮崎的3天行程，雖然過程中因天候不佳影響訓練，也有一場官辦熱身賽打不成，但還是在3月3日完成一場比賽，當晚就飛抵東京，面對3月5日即將來臨的正賽首戰─必須要贏球的台澳戰。這段時間，中華隊教練團對於各種隊內情報一直保密到家，但在幾場實戰、訓練方式，以及各種動作中，到底傳達了那些訊息？去年全季在運動家2A出賽的莊陳仲敖在3月2日公開受訪時提到，自己在原本2場官辦熱身賽中都沒有出賽計劃，因為球團給了投球限制，下次實戰出賽會是在正賽中。莊陳是運動家40人名單中的選手，自然是有參與之前的大聯盟春訓，實際看了一下他近期的出賽狀況，其實也不難理解球團的安排。莊陳仲敖在大聯盟春訓出賽2場，美國時間2月21日投1.1局用了18球，被敲1支陽春彈，失1分，26日投2局用了29球，被敲4支安打，包括1支全壘打，失2分。他在2月28日晚間就跟著同球團體系的沙子宸、林維恩一起出現在宮崎，等於是投完第2場就馬不停蹄地出發。如此一下，預定在3月2、3日舉行的實戰，莊陳還真得不適合登板，就算是3月5日對澳洲之戰，他雖然已休5天，但其間經歷長途飛行，還要調時差，休息天數應該會不太夠，如此一來推測他在第2戰對日本或第3戰對捷克登板的可能性是比較高。然而重點是，按照球團的訓練計劃，莊陳前兩戰分別投了18、29球後，下一次實戰登板理論上是40-45球，就算運動家為了經典賽稍微為他開綠燈，大概也只會給50球，要讓他在預賽單次登板就投到大會規定上限的65球，應該是很難的事。旅美投手還有林昱珉、陳柏毓、林維恩和沙子宸4人，在其母隊都是以先發投手來養成，如果經典賽中他們是先發或是第二任投手這樣的長局數角色，推測預賽就只會登板一次，最多球數大概也會在50球左右。問題是中華隊是否有針對其中的誰向其所屬球團探詢暫時做為短局數功能的可能？據了解，至少林昱珉是只能投長局數的，而且響尾蛇為他設的投球限制還蠻嚴的，推測他會擔任一場關鍵賽事的先發投手。前進宮崎後，中華隊教練團的計劃是，2場官辦熱身賽的調整會採用真正正賽中需要執行的模式。當然，並非是100%這樣，畢竟這兩場比賽的投球限制是會跟正賽一起算的，所以不會讓任何一位投手單場投過50球（必須休4天），事實上是連30球都沒有人投到。但至少，從唯一的官辦熱身賽可以看得出中華隊牛棚的操作模式。在台灣集訓的最後階段，味全龍的林凱威是中華隊狀況最好的後援投手，曾峻岳被認定應該是這次大賽的終結者，而且他有2023年經典賽和去年經典賽資格賽2次季前國際大賽經驗，因此這兩人應該是最沒有問題的牛棚投手。至於前年11月世界12 強棒球賽的奪冠功臣張奕、陳冠宇，前者只有季後國際賽經驗（2次12強），後者開季常有慢熱傾向，他們的狀況是需要調整，也待確認的。3月3日的比賽中，張奕和陳冠宇的控球水準有發揮出來，對軟銀二軍分別是11球、10球解決1局，看起來問題不大，看來會與曾峻岳、林凱威組成牛棚勝利組。短局數投手中比較值得擔憂的是去年中職救援王、年度新人王林詩翔，還在台灣時，他的狀況就不太理想，3月3日雖然投1局無失分，但還是出現四壞球，也投出暴投。在台灣的實戰中，張育成、吳念庭的打擊狀況都不錯，一般認為他們會接下先發一、三壘位置，只是誰站那一邊還不一定。中信兄弟江坤宇調整慢熱，所以二游會是旅美組的李灝宇、鄭宗哲。外野部分，原本還有林安可是否該守備的選項，但在小熊潛力新秀龍恩（Jonathon Long）因傷退賽後，內野太過擁擠、浪費人才的問題緩解不少，林安可就可以乖乖站指定打擊，讓費爾柴德（Stuart Fairchild）、陳傑憲和陳晨威站外野3個位置。2位捕手林家正、蔣少宏都是有頭腦、有守備，可以互相cover。其中比較有彈性的還是林安可，如果他去守備和先休息，指定打擊可以讓給吉力吉撈．鞏冠，增加右打火力。棒次方面，費爾柴德、陳傑憲分別扛第一、三棒是比較沒有疑問的是，之前傳出張育成會打第2棒，但在3月3日的比賽中，教練團讓首度參戰的李灝宇接下這個棒次，張育成調到第4棒，林安可、吳念庭分別被擠到第5、6棒，實際上的效果如何，有待事後教練團的檢視。正賽開打後，先發打序大致上不出這幾個人，只是棒次安排仍有不少彈性就是了。