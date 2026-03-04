我是廣告 請繼續往下閱讀

曾經被視為全明星潛力股的2017年選秀榜眼「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），在NBA的職業生涯正處於重大轉折點。根據美媒《The Stein Line》記者馬克史坦（Marc Stein）報導，原本對鮑爾有興趣的金州勇士與丹佛金塊，目前皆已退出了爭奪戰，這讓這位28歲控衛的未來充滿不確定性。鮑爾在2025-26賽季效力於克里夫蘭騎士隊，在出賽的35場比賽中，場均僅貢獻4.6分、3.9籃板與1.3助攻，投籃命中率30.1%，三分命中率則為27.2%。上個月他被交易至猶他爵士隊後隨即遭到裁掉，目前具備自由球員身分，可與任何球隊簽約。史坦指出，早期曾與鮑爾有所聯繫的勇士隊與金塊隊，目前對於簽下他的興趣似乎已經消失。對於剛以101：114敗給快艇、戰績31勝30負排名西區第8的勇士隊而言，補強名單顯然已有其他考量。鮑爾的職業生涯一直深受傷病困擾，這也嚴重影響了他的賽場表現。回顧他健康時的數據，生涯場均可達10.6分、5.3籃板、5.6助攻與1.5抄截，是一名全能型的控球後衛。他在2020年效力紐奧良鵜鶘期間，曾寫下場均11.8分、6.1籃板與7.0助攻的佳績，三分球命中率也達37.5%。儘管目前行情低迷，但美媒認為，考慮到鮑爾年僅28歲，且曾展現過頂尖的傳球與防守天賦，或許仍會有球隊願意在風險極低的情況下給予他最後一次機會。然而，若短期內無法獲得球隊青睞，這位曾轉戰湖人、鵜鶘、公牛與騎士等隊的榜眼秀，其NBA生涯恐將被迫拉下帷幕。在確定對鮑爾失去興趣後，勇士隊將專注於現有陣容的調整。他們預計於週四前往休士頓客場挑戰火箭隊，試圖從輸給快艇的陰霾中反彈，全力守住競爭激烈的西區前8名席次。