金州勇士隊靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）的缺陣時間恐將比預期更久。根據ESPN報導，骨科專家最新分析，柯瑞所患的「髕骨股骨疼痛症候群」（Patellofemoral Pain Syndrome）在極端情況下可能需要長達三個月的恢復時間，這對正全力衝刺季後賽的勇士隊無疑是一記重擊。
柯瑞坦言恢復期拉長：這是一種「怪病」
勇士隊於本週日宣布，柯瑞在經過10天的休息後將再次接受評估。柯瑞本人在接受媒體採訪時承認，恢復過程將會稍微長一點，目前正努力「累積好日子」，希望能儘快重返球場。
柯瑞將這次傷病描述為「怪病」，因為其癒合過程難以預測。自2月19日球隊透露他因俗稱「跑者膝」的症狀將至少多缺席10天以來，雖然核磁共振（MRI）顯示沒有結構性損傷，但症狀的持續仍讓醫療團隊保持高度謹慎。
骨科醫師解析 高齡與高里程數的代價
加州大學舊金山分校（UCSF）骨科教授暨運動醫學主任潘迪亞醫師（Dr. Nirav Pandya）指出，該病症本質上是膝蓋前方結構的發炎，包括軟骨、關節囊、神經甚至腱部。對於像柯瑞這樣即將年滿38歲、職業生涯跑動里程超過2000英里的高齡運動員來說，這種情況通常源於「過度使用」。
潘迪亞醫師強調，儘管這不是結構性的長期破壞，但在職業運動員緊湊的賽程中，有時並沒有足夠的時間讓疼痛完全消失。他警告說：「運動員有時需要長達三個月的時間才能好轉。」
最大隱憂 代償行為導致二次傷害
醫療團隊目前最擔心的並非膝蓋本身的長期損傷，而是「代償性受傷」。潘迪亞醫師解釋，如果球員因疼痛或腫脹而開始改變發力方式（代償），可能會導致身體其他部位（如髖部、腳踝或另一側膝蓋）出現二次傷害。對於依賴大量跑動、急停與變向的柯瑞而言，機械動作的改變風險極高。
勇士放眼長遠 季後賽健康才是目標
在柯瑞連續缺陣的11場比賽中，勇士隊僅取得4勝7敗的戰績，目前排名已跌至西區第8。隨著爭奪西區前6名的希望逐漸渺茫，進入附加賽已成為更現實的劇本。
柯瑞表示：「目標是在季後賽來臨時保持健康，並在最關鍵的時刻上場。」 目前勇士隊顯然採取了「放長線」的策略，優先考慮球員職業生涯的長壽與季後賽的永續性，而非眼前的急迫復出。
