▲Makiyo說冷氣漏水問題導致她和俊俊跌倒，但房東卻不積極修繕還要她搬走。（圖／Makiyo臉書）

女星Makiyo離婚後獨自帶著兒子俊俊生活，今（4）日卻遭爆因遲繳3萬6000元的房租遭到房東提告，並要求她搬離，讓她與兒子陷入恐無家可歸的窘境。對此，Makiyo解釋，當時會不小心拖欠房租是因為手機壞掉，無法對外聯繫，她事後也告知房東原因並表示願意繼續繳費，但還是收到房東寄的存證信函，且租屋處冷氣漏水的問題房東也未解決，讓她很無奈。據《鏡週刊》報導，Makiyo去年7月搬到現在的租屋處，一入住就發現冷氣漏水嚴重，漏到地板上的積水甚至害她與兒子都滑倒過，但房東修繕態度不積極，房子牆壁甚至因為修繕關係被挖出一個大洞，導致空氣中瀰漫霉味、空氣品質惡化，讓她很擔心小孩會受影響，因此希望房東盡快處理完牆壁與冷氣，怎料卻收到對方要她搬離的存證信函。房東給出的理由是她遲繳房租、未繳水電瓦斯費，所以不想再讓她住下去。但Makiyo表示，她去年就跟房東解釋過，自己是因為手機壞掉才遲繳1個月房租，第一時間也有道歉，願意繼續繳錢，但房東卻不與她協商也不見面，讓Makiyo很無奈。更令Makiyo苦惱的是，兒子俊俊已經在租屋處附近的學校上學，此時如果貿然搬家勢必會影響到兒子的就學權益。據悉，Makiyo近年靠直播賣東西維生，偶爾也會上上通告，身為單親媽媽的她，生活並不容易，如今又面臨與房東的租屋糾紛，處境確實很艱難、無助。