2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽將於明（5）日點燃戰火，日本知名體育媒體《Sportiva》今日刊出長文分析台灣隊戰力。日媒觀察發現，中華隊本次帶上16名投手的罕見編制展現了極致的戰略野心，更直言台灣棒球已告別過去「Good Loser」的形象，準備在東京巨蛋改寫歷史。
史上最強投手海！中華隊組16投豪華陣容
日媒指出，中華隊本屆名單中投手比例高達16人，其中9人具備旅外資歷，規模前所未見。這並非單純因為本土投手不足，而是為了在經典賽嚴格的用球數限制與旅外球員的投球規範下，達成最有效的戰力輪轉。
報導中引述中職相關人士的說法，透露了台灣隊最現實的晉級藍圖：「策略上會將總體戰力集中在首戰對澳洲與第四戰對韓國。」報導中該人士直言，只要能抓下這兩場關鍵勝利，即便在面對日本隊時稍有閃失，還是能以分組第二的身分挺進美國邁阿密。
告別崇拜時代！年輕世代不再因「日本」而退縮
日媒特別提到，2013年經典賽中現任日本隊監督井端弘和在那場經典台日大戰擊出追平安打、粉碎台灣晉級夢的畫面，曾長期成為激勵台灣選手的素材。但時代已經改變，現在的台灣年輕球員每日透過大聯盟轉播看大谷翔平、山本由伸的表現，對頂尖實力已有認知，已經不再抱有盲目的崇拜。
「現在的球員不再有那種『一直被日本壓著打』的自卑感。」中職關係人士對日媒表示，雖然戰略上以確保晉級為首要目標，但球員們的心態已演變為「只要有機會，就要一口氣贏下日本隊」。這種從「極度仰望」轉化為「平視對手」的心理轉變，是中華隊本屆最可怕的隱形成長。
日媒：中華隊不再是「Good Loser」
除了投手深度，日媒也點出台灣打線的進化。以張育成、吉力吉撈．鞏冠為首的強打群提供了長打火力，搭配陳晨威等快腿在「投球計時器」制度下極高的壘間破壞力，這支中華隊已從過去單純的「連貫性打線」進化為兼具力量與機動力的全能部隊。
日媒總結指出，中華隊在曾豪駒的帶領下，早已擺脫了「Good Loser」的形象。13年前在東京巨蛋差一個出局數的悔恨，這次中華隊帶著前所未有的野心與16名投手陣仗，目標是要將那段苦澀記憶徹底改寫為勝利的歡呼。
消息來源：《Sportiva》
