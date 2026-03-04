我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺隊今（4）日東征費城，挑戰缺少禁區支柱恩比德（Joel Embiid）的76人隊。儘管上一場慘敗紐約中斷連勝，但馬刺此役迅速找回狀態，在少主文班亞馬（Victor Wembanyama）半場5記火鍋的防守威懾下，配合全隊8人得分上雙的團隊火力，最終以131：91、高達40分的分差血洗76人，近13戰狂拿12勝，續坐西區第二寶座。比賽首節，馬刺外線核心福克斯（De'Aaron Fox）雖然手感平平，但禁區神塔文班亞馬展現恐怖的防守能力，雖然進攻端遭到嚴防前兩節出手僅3次，卻在單節送出4阻攻、半場5火鍋，徹底摧毀76人切入禁區的信心。進入第二節，馬刺發動排山倒海的攻勢，在44：36領先時突然發力，轟出一波驚人的16：0得分高潮，瞬間將分差擴大至20分以上。馬刺單節狂轟46分，半場結束以78：53遙遙領先，提前宣告結束比賽。第三節馬刺絲毫沒有放水，瓦塞爾（Devin Vassell）外線開火單場投進6記三分球、斬獲22分。而替補登場的榜眼秀哈珀（Dylan Harper）更成為奇兵，以11投8中的高效率狂砍22分。先發後衛卡斯爾（Stephon Castle）則展現卓越的傳球視野，僅出賽21分鐘就交出15分、10助攻的雙十數據。反觀76人在缺少恩比德、喬治（Paul George）及烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）三大主力後，進攻端嚴重受挫，第三節全隊僅得11分。馬刺帶著49分的誇張領先優勢進入第四節，主力群也早早下班。文班亞馬最終留下10分、8籃板、4助攻、3抄截、6火鍋的全能成績單。76 人今日不僅吞下二連敗，新秀探花埃奇庫姆（V. J. Edgecombe）更因下背部疼痛提前退賽，後場核心馬克西（Tyrese Maxey）雖有21分、8籃板進帳，但全場19投僅8中，難以獨立支撐殘缺的戰線。馬刺在今日贏下比賽後將返回聖安東尼奧，準備迎接本季最艱難的「魔鬼賽程」。他們將接連在主場迎戰活塞、快艇、火箭、塞爾提克及金塊。這波連續主場對決將是馬刺能否挺進季後賽、甚至爭奪西區龍頭的重要分水嶺。