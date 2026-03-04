我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明（5）日正式點燃戰火，在昨（3）日的熱身賽結束後，中華隊捕手林家正特別留在球場加練，捕手教練高志綱今（4）日指出，林家正昨日的加練，是為了進入比賽時，能更加篤定。高志綱直言，林家正對自己的要求太高，「當然這不是一件壞事，只是說已經接近到比賽的時候，我們希望他能把練習的表現出來就好了，不用對自己在比賽的時候去做更高的要求。」林家正昨日並未在熱身賽先發，而是在比賽中途上場，2次跑者發動盜壘都未能及時阻殺，賽後留在球場持續加練二壘阻殺。中華隊捕手教練高志綱今日受訪時表示，林家正賽後有找他聊天，「昨天結束後還有時間，讓他對於疑惑的點、沒做好的點，幫助他調整，找到這當下最適合他，最舒服的東西，希望他在比賽時，不要有太多對於自己的問號出現。」高志綱指出，經過昨日的加練，林家正得到滿大的收穫，表現又比昨日好一點。高志綱說，雖然只是練習，但在練習時有好的結果，相信對林家正在比賽會更有自信。高志綱認為，林家正對自己太過於敏感，「當然這不是一件壞事，只是說已經接近到比賽的時候，我們希望他能把練習的表現出來就好了，不用對自己在比賽的時候去做更高的要求。」高志綱認為，林家正在在練習做什麼，比賽就什麼，「信心上的建立，應該是必須要在練習的時候去做出來。」高志綱直言，林家正對自己的要求比較高，希望把事情做到完美，「讓他在某一些點上面可以讓他更自在地去面對比賽，我覺得這是在這個時間點上面比較重要的事情。」不過高志綱認為林家正不會有太大問題，「昨天調整之後，今天的看起來在訓練上面，原本他自己對於自己的那個不穩定的感覺似乎沒有了，所以他看起來今天表現得非常好。在練習中建立了好的結果，自然就會在比賽的時候更有信心。」昨日熱身賽先發捕手是蔣少宏，而非林家正，「我們還會再做一點討論，但是希望可以讓狀況比較好的優先，不管在任何的位置上面。就是你的調整比較好、比較快進入比賽節奏，我們就是優先考慮。」高志綱說，目前看下來，蔣少宏看起來是蠻自在的面對比賽。高志綱說，「（林）家正不是說（不自在），只是他可能覺得對自己要求要更高一點，所以想要再做更多的表現，我覺得是讓他更自然地去面對比賽，這一點是會比較重要的。」