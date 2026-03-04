女星許維恩是演藝圈公認的凍齡美女，今（4）日她坦承自己罹患乳癌，並已進行雙乳切除、重建手術，消息曝光後引爆外界關注，而許維恩過往拍過的作品也再度引起討論。她在2018年上映的電影《角頭2：王者再起》中，飾演王識賢的小三，片中更有兩人在Motel共浴的戲碼，許維恩背部全裸入鏡，尺度超大。拍攝當天王識賢的老婆黃立芸也到場探班，全程緊盯，可見許維恩魅力驚人。

許維恩飾最美小三　和王識賢一起洗澡

在《角頭2》中，許維恩為了精確詮釋大哥女人的嫵媚與哀愁，獻出了極具張力的沐浴戲。她事後受訪時回憶，這場戲是她首次「突破尺度裸背入鏡」，正面僅以肉色胸貼防護，雖然當時導演有進行清場，但許維恩還是十分緊張。

不僅如此，王識賢的老婆黃立芸也到劇組探班，帶了許多美食、飲料犒勞工作人員，展現大嫂風範。接著又在許維恩與王識賢對戲時，在外面緊盯拍攝螢幕，可見大嫂對這場大尺度戲碼也十分重視，讓許維恩壓力不小。可惜這些片段最終在電影上映時全被刪掉，只為將電影聚焦在兄弟衝突、情感道義上，許維恩也欣然接受安排。

▲許維恩身材火辣，曾在《角頭2》裸背入鏡。（圖／許維恩IG@sharon701111）
許維恩談感情觀　不可能當第三者

當時談到這個角色，許維恩更幽默坦言，委婉一點的說法是大哥的「紅粉知己」，但其實就是在演「小三」，她自己本人在現實生活中，是不可能允許這種情況發生的，但確實有遇過女性友人當第三者，她只能多加勸阻或是乾脆不跟這種人來往。

除了《角頭2》以外，許維恩也拍過電影《天使曾經來過》、《醉後愛上你》、《女拳至上》，戲劇代表作則包含《我和我的四個男人》、《原來1家人》、《PMAM》、《敲敲愛上你》，雖然外型亮眼，但出道至今並未獲得演技類獎項。

許維恩勇敢面對乳癌　重現雙乳找回自信

對於罹患乳癌一事，許維恩今日透過新聞稿回應，目前身體已康復，乳房重建的結果她和老公王家梁也都很滿意。許維恩也藉自身經驗提醒女性同胞，應該要做定期的健康檢查，不要忽視身體發出的警訊，她也將持續推動乳癌防治與重建術後正確觀念，希望告訴更多同樣患病的女性，勇敢面對並不可怕。

▲許維恩乳房重建手術很成功，她身材絲毫看不出變化。（圖／廠商提供）
許維恩罹乳癌連爸媽都瞞！切除雙乳原因鼻酸：腫瘤變化速度太快
許維恩乳癌切雙乳有多勇敢！朱芯儀只摘右側　朱俐靜不到2年過世
許維恩寒流超辣！中空出門老公王家梁看傻　霸氣喊：老娘開心就好

