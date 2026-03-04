我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽中華隊陳傑憲上壘後比出「很粗」的手勢，他解釋，這代表心繫在一起，該建議用這個手勢的是「費仔」，費爾柴德。（圖／中職提供）

▲WBC經典賽韓國隊中外野手李政厚。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明（5）日開打，南韓隊今（4）日於東京巨蛋舉行賽前記者會。總教練柳志炫除了正式宣布首戰對陣捷克的先發投手為右投蘇珩準，更親自揭開近期南韓隊上壘時頻頻擺出「飛機慶祝手勢」背後的感人意涵，誓言洗刷連三屆首輪止步的低谷，一路飛往美國邁阿密。南韓隊在先前的熱身賽中表現火力兇猛，兩戰狂掃19支安打。每當球員擊出安打或得分時，都會做出雙臂水平伸展的「飛機起飛」姿勢，引發媒體好奇。柳志炫教練對此作出解釋：「棒球是南韓最受歡迎的運動，但過去三屆我們都在首輪出局，確實讓球迷感到失望。」柳志炫透露，這個手勢代表全隊30名球員與隊職員的共同心願：「我們要在東京打出好成績，然後搭上飛機前往邁阿密。這個動作象徵著我們的凝聚力與決心，身為教練看到大家如此團結，感到非常欣慰。」值得一提的是除了南韓隊的「飛機翱翔」，本屆經典賽各國獨特的慶祝手勢也成為焦點。地主日本隊由投手北山亘基發想，在熱身賽中頻頻做出「點茶」手勢，鈴木誠也轟出全壘打後也以此慶祝，不只展現日本傳統文化特色，也因為陣中巨星大谷翔平目前代言伊藤園的廣告。而中華隊則是在安打上壘後有比出一個「抓手腕」的手勢，陳傑憲今日受訪時也透露其實球隊設計的每個動作背後都有故事，「球隊這次特別請來心理老師，他有跟我們說，希望我們去摸隊友，感覺手牽手、心繫在一起，台灣是一個小島、人口不多，可以跟世界好手對抗不容易，他希望我們團結一心面對強大賽事。」陳傑憲隨後也表示，最後選擇這個手勢的提案者其實是「費仔」。現效力於大聯盟舊金山巨人隊的隊長李政厚，今日也展現領袖氣質。他直言不諱地指出，南韓隊已超過10年未能打進複賽，「這次我們的首要目標就是跨過第一輪。我告訴隊友們，不需要因為過去的戰績而感到畏縮或身體僵硬，即便狀況不好，也要保持愉快的心情去突破困境。」李政厚強調，球隊目前的氛圍非常好，大家都在為了改寫南韓棒球近期的國際賽黑歷史而努力。針對分組戰略，柳志炫教練明確表示：「小組賽的4場比賽都至關重要，但第一場對捷克的勝利是所有計畫的起點。」他宣布明（5）日首戰將由24歲的右投蘇珩準掛帥先發。蘇珩準對此表示：「感謝教練團的信任，我會拿出最好的表現回饋這份重任。」