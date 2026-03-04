2026年世界棒球經典賽（WBC）台日韓對決話題不斷，曾因「故意對大谷翔平丟觸身球」言論引發軒然大波的韓國代表隊右投高佑錫，今（4）日接受日媒《Full-Count》採訪時展現了與三年前截然不同的謙卑態度。面對即將到來的日韓大戰，他不僅公開反省過往的失言，更直言能與大谷翔平對決是「一種榮幸」。
昔日「故意砸人」言論遭炎上 高佑錫：至今仍深切反省
回顧2023年經典賽開打前，高佑錫在被問及「如何對付大谷翔平」時，曾脫口而出：「如果沒地方投，就往不會痛的地方砸。」這段疑似「故意投觸身球」的發言當時遭到日韓網友強烈砲轟，認為他這樣的說法毫無運動家精神。
如今27歲的高佑錫，談起這段往事神情略顯遺憾，他誠懇地表示：「當時我的本意並非如此，在成為職業球員前，我們首先是個人。身為人，故意投球砸對手這種事，在我的想法中是不可能發生的。」他也反省道，無論理由為何，造成那樣的誤解就是自己的錯，這件事成了他往後更加謹言慎行的契機。
評價大谷翔平：對決他是榮幸、很難想像能壓制他
當話題轉向當今大聯盟第一人、日本隊靈魂人物大谷翔平時，高佑錫展現極高的敬意。他謙虛地說：「說實話，由我來談論大谷選手，甚至讓我覺得有點失禮。只要能站在投手丘上以打者身分與他對戰，對我來說就是莫大的榮幸。」
高佑錫也坦言，雖然腦海中曾無數次模擬對戰情境，但要產生「壓制大谷」的具體畫面，真的非常困難。
坦言日本隊「隊史最強」 盼藉經典賽擺脫小聯盟陰霾
高佑錫曾是韓職LG雙子的頂級守護神，累積139次救援成功。然而在2024年挑戰大聯盟後卻陷入苦戰，近兩年多在小聯盟徘徊。對於本屆日本武士隊的豪華陣容，高佑錫給予極高評價：「這屆日本隊成員恐怕是史上最強，從第1棒到第9棒毫無死角，力量與戰術平衡都很棒。」
上一屆經典賽，高佑錫在正式賽前因傷退場，一球未投便遺憾結束旅程。本屆他期盼能親手封鎖日本隊豪華打線，藉由經典賽的高張力舞台找回信心，為自己的職棒生涯重新點燃火花。
消息來源：《Full-Count》
