2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）即將開打，各國代表隊戰袍也陸續曝光。然而，由紐約洋基隊「壞小子」齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）領軍的英國代表隊，其球衣設計卻意外在社群媒體上引發如潮水般的負評。球迷紛紛質疑，這套看似「檢」的球衣究竟是否出自專業設計之手。出身巴哈馬、因家族淵源代表英國隊出賽並擔任隊長的齊森姆，日前公開了身穿英國隊客場球衣的照片。這套球衣以白底配上兩條細紅條紋，設計風格與巴西、美國及墨西哥等隊雷同，但最大的爭議點在於胸前的國名。球衣胸前僅以極其簡單、藍色且缺乏設計感的字體印上「GREAT BRITAIN」。照片一出，WBC官方社群帳號隨即湧入大量毒舌評論。球迷毫不留情地批評：「這是歷代最醜球衣」、「食物難吃的國家，球衣設計也一樣慘不忍睹」、「這設計是認真的嗎？」、「感覺胸前的字母洗幾次就會掉色」。儘管球衣美感備受質疑，但英國隊在國際賽場上的韌性不容小覷，過去幾場關鍵戰役也曾展現黑馬本色。在上一屆經典賽中，英國隊面對實力不俗的哥倫比亞隊，靠著強大火力逆轉，最終以7：5奪下隊史在經典賽的首勝，證明他們並非弱旅。英國隊在對陣擁有強大球星陣容的墨西哥時，全場緊咬比分，雖最終以1：2惜敗，但其投手群的壓制力令世界棒壇印象深刻。英國代表隊預計於3月7日迎戰實力被評為頂尖的美國隊。齊森姆雖因其放蕩不羈的性格與獨特的個人造型成為話題中心，但他更希望能率領英國隊在球場上爆冷奪勝，用實力贏得尊重。