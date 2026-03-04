由於世界棒球經典賽（World Baseball Classic）特別的徵召方式，一些過去被認為並非是「棒球強權」的國家，也有派隊參加，而且實力可能還不弱。代表英國參賽的英國隊（Great Britain）於今（4）日在亞利桑那州的官辦熱身賽中，以7：3擊敗美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）密爾瓦基釀酒人隊，瞬間成為社群媒體熱議話題。
進攻火力全開 釀酒人教頭痛批：一場爛比賽
英國隊在第一局就發動攻勢，靠著亞利桑那響尾蛇小聯盟體系的羅賓遜（Kristian Robinson）適時安打先馳得點。第五局更趁勝追擊，包括華盛頓國民隊的福特（Harry Ford）轟出兩分打點全壘打在內，單局發動一輪猛攻狂灌5分，一舉奠定勝基。
儘管英國隊因投手短缺，先發投手是向釀酒人借將的霍爾（DL Hall），但後續投手群仍成功將釀酒人打線壓制到僅得3分，最終順利收下勝利。根據當地媒體報導，釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）賽後難掩失望，直言：「這是一場很糟糕的比賽。」
本國人也傻眼 英國棒球隊知名度成話題
這場勝利不僅讓美國媒體驚訝，連英國國民也感到困惑。在社群媒體X（原推特）上，許多來自日、美、英的網友紛紛留言，其中一名英國網友驚訝地表示：「我雖然是英國人，但我現在很混亂，我們國家竟然有棒球隊嗎？」
其他評論也充滿嘲諷與驚奇：「釀酒人又在全世界面前丟臉了」、「英國竟然贏了釀酒人？」、「釀酒人隊該好好反省一下」。事實上，英國隊陣容主要由具備英國血統的大聯盟球員、小聯盟新秀，以及來自英屬巴哈馬的菁英球員組成。
黑馬實力不容小覷 經典賽群雄併起
這是英國隊繼2023年賽事後，連續第二次闖入WBC會內賽，本屆將與美國、墨西哥等強敵同組競爭。除了英國隊表現亮眼外，當日其他熱身賽也頻傳冷門，包括義大利擊敗小熊隊、以色列擊敗馬林魚隊，顯示本屆WBC各國實力落差正在縮小。
