2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）東京分組預賽將於明（5）日在東京巨蛋隆重開幕。由於中華隊與日本隊所屬的賽事門票早已全數售罄，預計現場將湧入海量人潮。為確保賽事安全與入場順暢，WBC大會公關事務局今日發布重要公告，提醒前往觀賽的球迷務必遵守行李與飲水規定，並宣布將導入AI系統防範網路誹謗。另外有3場比賽在開打前30分鐘會提供現場販賣門票服務，想要進場觀看的球迷不要錯過。

嚴格安檢措施　行李越少越好、場內置物櫃不開放

日本新聞網》指出，根據大會的公告，屆時東京巨蛋的所有入口將設置金屬探知機門，進行嚴密的行李檢查。由於部分日程採單日兩場賽事，觀眾進出場的交替期預計會極其擁擠。

當地的公關事務局特別提出以下請求：

一、行李極簡化：呼籲球迷儘可能減少隨身行李，並建議不要攜帶大件行李前往。

二、場內置物櫃禁用：東京預賽期間，球場內的所有置物櫃將全面禁止使用，攜帶大型行李的球迷請預先利用球場周邊的置物設施。

三、飲水檢查：現場將對所有飲料（含寶特瓶、水壺等）進行檢查，請配合安檢人員作業，並減少攜帶外食。

▲WBC官方呼籲球迷儘可能減少隨身行李，並建議不要攜帶大件行李前往東京巨蛋。（圖／記者葉政勳攝）
當日券販售資訊與網路安全守護

根據《日本新聞網》報導，雖然中華隊、日本隊與南韓隊的熱門場次門票已售完，但官方今日也宣布，針對5日「韓國對捷克」、6日「澳洲對捷克」及9日「澳洲對韓國」等場次，將於開場前30分鐘販售限量當日門票。

此外，日本職棒機構（NPB）今日也宣布，為了讓選手能全心投入賽事，本屆大會首度導入由英國Signify Group研發的AI誹謗檢測系統「Threat Matrix」。該系統曾於2022年卡達世界盃與2023年世界盃橄欖球賽中使用，能自動偵測針對監督、教練、選手及其家屬的不當發言或網路霸凌，並進行通報或法律保全證據。

中華隊首戰倒數　明日火熱開戰

中華隊預計於3月6日晚間19:00在東京巨蛋迎戰地主日本隊，而在此之前，明日（5日）將由澳洲隊對陣捷克隊拉開序幕。大會再次提醒球迷提早到場，以免安檢耗時導致錯過精彩球賽。

▲中華隊預計於3月6日晚間19:00在東京巨蛋迎戰地主日本隊。（圖／記者葉政勳攝）
